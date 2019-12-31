Политика

ФАНФАНЗеленский назвал доход Украины от транзита российского газа

Украина после подписания контракта с РФ на транзит газа рассчитывает получить за пять лет доход минимум в 7 млрд долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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