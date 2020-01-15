с чего всё началось

Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба главы государства.

Общество Путин выступил за введение доплаты классным руководителям с 1 сентября «Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета», — сказал президент.

Экономика Силуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей.

Общество Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.

Политика Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.

Гаджеты Названы пожирающие батарею смартфонов приложения В каталоге Google Play эксперты нашли 17 приложений с назойливой рекламой и пожирающих батарею смартфонов.

Политика В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.

Политика Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.

Авто Опубликована стоимость топовой версии кроссовера Kia Seltos На профильном форуме Kia продолжает появляться новая информация о бюджетном кроссовере Kia Seltos, который, судя по опубликованному снимку, будет не таким уж и дешевым.

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Футбол «Наполи» оформил трансфер Лоботки Полузащитник Станислав Лоботка перешел из «Сельты» в «Наполи». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.