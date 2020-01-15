Политика
Lenta.ruУкраина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом
Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба главы государства.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский и глава немецкого правительства Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого оговорили ситуацию в Донбассе, в частности реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря в Париже, сообщается на сайте главы Украинского государства.Российский Диалог08:42
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Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе
Комсомольская правда08:23
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