Политика
Lenta.ruЗеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН. Об этом сообщает «Украинская правда».
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Общество
Россиянам запретят курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Происшествия
Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым
Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.
Известия 04:20
Футбол
Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси
Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера заявил, что не отдавал свой голос за Лионеля Месси при выборе тройки лучших игроков года по версии ФИФА.
РИА Новости 02:55
Гаджеты
Instagram для Android получил темную тему
Приложение Instagram для Android получило темную тему.
UfaTime.ru вчера в 02:24
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готовит ответные меры после невыдачи Соединенными Штатами въездных виз некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Вести.Ru 05:36
Происшествия
В Тюменской области похищенного няней младенца нашли мертвым
РИА Новости вчера в 07:21
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
ФедералПресс вчера в 17:42
Политика
Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ГА ООН
В ходе своего выступления Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что та ведет войну против Киева.
iReactor вчера в 23:47
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Чикаго»
Sport24.ru вчера в 23:20
Игры
В GOG началась бесплатная раздача космического боевика Freespace 2
Компания CD Projekt в своём цифровом магазине GOG начала бесплатную раздачу космического боевика Freespace 2, которому в конце этого месяца исполняется двадцать лет.
Игромания.ру 02:58
Политика
Зеленский объяснился за «на 100 процентов своего генпрокурора»
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свои слова о генеральном прокуроре страны Руслане Рябошапке, которого он в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом назвал «на 100 процентов своим человеком».
Lenta.ru 06:20
Происшествия
Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Российская газета 04:32
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Политика
Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания
Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:20
Политика
Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выступает в пользу восстановления авиасообщения с Грузией.
Народные новости вчера в 17:37
Гаджеты
В России начались продажи ноутбука ZenBook Pro Duo с двумя экранами
Кубанские новости вчера в 16:14
Политика
В России прогнозируют отставку 11 губернаторов
В России перед плановыми выборами губернаторов уйти в отставку могут 11 глав регионов.
Клопс вчера в 05:34
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Армия и оружие
Улучшенный Су-30СМ получил элементы системы связи от Су-57
РЕН ТВ вчера в 22:10
Автоспорт
Квят начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки
Торо Россо заменит силовую установку на болиде пилота Даниила Квята перед 16-м этапом чемпионата мира Гран-при России.
Советский спорт 05:13
Происшествия
Роман Ванюков признал свою вину. Дело экс-замгубернатора Зауралья передано в прокуратуру
Znak.com 06:04
Политика
Китай обвинил США в организации протестов в Гонконге
Власти Китая располагают доказательствами того, что массовые протесты в Гонконге спровоцированы западными странами, в частности США.
Lenta.ru 06:00