Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН. Об этом сообщает «Украинская правда».

Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

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