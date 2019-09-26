Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Об этом сообщает "Украинская правда". Он отметил, что его разговор с Лавровым был недолгий.

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

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