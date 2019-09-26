Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Об этом сообщает "Украинская правда". Он отметил, что его разговор с Лавровым был недолгий.
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Как сообщает
 газета "Украинская правда", президент Украины Владимир Зеленский озвучил подробности своей беседы на полях ГА ООН в Нью-Йорке с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Московский Комсомолецвчера в 20:20

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Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Коммерсантъ01:59

Стояли в очереди: Зеленский об обстоятельствах разговора с Лавровым

РЕН ТВвчера в 23:32

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

РБКвчера в 19:32

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым в Нью-Йорке

Ведомостивчера в 21:28

Зеленский рассказал подробности разговора с Лавровым

RT на русскомвчера в 21:26

Зеленский рассказал о содержании беседы с Лавровым

РИА Новостивчера в 20:19

Зеленский раскрыл, о чем попросил Лаврова

URA.Ruвчера в 22:21
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Политика

Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
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Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Политика

Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
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В Сибири прокуратура отменила школьные правила о «звонке для учителя»

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Реванш Стивенса и Родригеса пройдет на турнире UFC в Бостоне

После поединка Джереми Стивенса отстранили от боев врачи на полгода из-за травмы глаза, но он может сократить срок отстранения, если получит разрешение врачей.
Матч ТВ 03:05
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Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
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Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Общество

В Instagram свердловского губернатора оказался минимум ботов

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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Футбол

Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»

Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт вчера в 03:16
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В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине

Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
Экономика

Как мы считали. Методология рейтинга РБК 500

Если компания не публикует консолидированную отчетность, то в рейтинге используются данные управленческой отчетности по группе либо в рейтинге представлена крупнейшая операционная фирма холдинга с неконсолидированными данными, в том числе по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
РБК 01:00
Происшествия

Здание Росбанка заминировали на канале Грибоедова

На месте работают оперативные службы. Сегодня, 26 сентября, здание Росбанка на канале Грибоедова эвакуировали после сообщения о минировании.
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Происшествия

Потушить не удалось: горящий российский траулер затонул в Норвегии

Вести.Ru 03:39
Кино

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Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Путешествия

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Посещение китайцами музея-заповедника "Царское Село" создают проблемы для российских посетителей, поэтому потоки туристов из России и из-за границы будут разведены по дням недели.
Газета.Ru 24 сентября в 16:04
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С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
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Умер защищавший Кокорина адвокат

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Известия 03:17
Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите

Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 вчера в 06:05
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24".
РИА Новости вчера в 09:25
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
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Модуль «Наука» зимой отправят на Байконур для запуска к МКС

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" зимой 2020 года отправят на космодром Байконур для запуска к МКС, рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
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Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль

Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия вчера в 00:11
Экономика

Росстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями

Росстат сравнил пенсии в разных регионах России. В среднем российские пенсионеры получают по 14,2 тысячи рублей в месяц.
АБН вчера в 03:15
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Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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Суд отменил приговор бывшему главе ЕАО Винникову

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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