с чего всё началось

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Об этом сообщает "Украинская правда". Он отметил, что его разговор с Лавровым был недолгий.

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

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