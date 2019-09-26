Политика
Газета.RuЗеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Об этом сообщает "Украинская правда". Он отметил, что его разговор с Лавровым был недолгий.
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с чего всё началось
Как сообщает газета "Украинская правда", президент Украины Владимир Зеленский озвучил подробности своей беседы на полях ГА ООН в Нью-Йорке с главой МИД России Сергеем Лавровым.Московский Комсомолецвчера в 20:20
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RT на русском вчера в 23:59
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Как мы считали. Методология рейтинга РБК 500
Если компания не публикует консолидированную отчетность, то в рейтинге используются данные управленческой отчетности по группе либо в рейтинге представлена крупнейшая операционная фирма холдинга с неконсолидированными данными, в том числе по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
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Посещение китайцами музея-заповедника "Царское Село" создают проблемы для российских посетителей, поэтому потоки туристов из России и из-за границы будут разведены по дням недели.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
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Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
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