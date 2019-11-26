Накануне Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. В Кремле рассказали, что президенты затронули в беседе ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей. Также российский и украинский лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях.

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

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