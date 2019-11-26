Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский рассказал о разговоре с Путиным

Накануне Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. В Кремле рассказали, что президенты затронули в беседе ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей. Также российский и украинский лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях.
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Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

РИА Новости06:51

Путин рассказал, что обсуждал с Зеленским

Газета.Ru08:26

Зеленский раскрыл детали разговора с Путиным

Lenta.ru06:54

Эксперт объяснил, зачем Зеленскому торговый хаб на границе с Крымом

Московский Комсомолец09:00

Зеленский «играет» в политика мирового уровня: о звонке Путину

REGNUM07:31

Зеленский — о разговоре с Путиным: Мы просили вернуть нам всё, но можно и больше

Life.ru07:33

Зеленский раскрыл подробности разговора с Путиным

Rambler News Service07:36
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Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Технологии

Создатель Интернета призвал сделать его безопасным

Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.
UfacityNews.ru вчера в 14:01
Хоккей

Федерация хоккея России отреагировала на рекомендации ВАДА

"Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт, поддерживает и уважает решение всех международных организаций по вопросам антидопинга", - говорится в тексте заявления.
Интерфакс-Спорт 10:06
Технологии

В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как ранее писал Лайф, в 2018 году российские учёные сообщали о планах создать квантовый компьютер за 900 миллионов рублей.
Life.ru 24 ноября в 05:30
Происшествия

Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Daily Storm 08:19
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования

Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Ведомости 09:36
Общество

Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов

Вести.Ru 02:18
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Военное дело вчера в 10:24
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Фигурное катание

Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп

Sport24.ru 06:45
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика

Суд дал ГБР доступ к данным паспортов Порошенко

Печерский районный суд города Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного и дипломатического паспортов бывшего президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 10:11
Армия и оружие

В Мали при столкновении двух вертолетов погибли 13 французских военных

В результате столкновения двух военных вертолетов в Мали погибли тринадцать французских военных, сообщили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.
Инфорос 04:52
Общество

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Известия 09:06
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Происшествия

Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома

В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Российская газета 05:44
Происшествия

В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы

РИА Новости вчера в 05:38
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru вчера в 02:18
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Армия и оружие

Ким Чен Ын проверил боеготовность островного гарнизона в Желтом море

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннендо.
Российская газета 24 ноября в 20:33
Шоу-бизнес

Мария Миронова впервые вышла в свет после родов

Почти два месяца назад Мария Миронова стала мамой во второй раз. Артистка рожала в Греции и лишь недавно вернулась домой в Москву.
StarHit.ru 04:00
Футбол

«Наполи» оштрафовал Инсинье на 350 тысяч евро

«Наполи» оштрафовал капитана команды Лоренцо Инсинье на 350 тысяч евро, сообщает Gazzetta dello Sport.
Sport24.ru 05:44
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Армия и оружие

Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Газета.Ru 07:34
Авто

К выходу готовится новый Nissan X-Trail

Японский автопроизводитель Nissan готовит к дебюту новое поколение кроссовера Nissan X-Trail, не обновлявшегося ещё с 2013 года.
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