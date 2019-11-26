Политика
РИА НовостиЗеленский рассказал о разговоре с Путиным
Накануне Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. В Кремле рассказали, что президенты затронули в беседе ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей. Также российский и украинский лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Технологии
Создатель Интернета призвал сделать его безопасным
Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.
Хоккей
Федерация хоккея России отреагировала на рекомендации ВАДА
"Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт, поддерживает и уважает решение всех международных организаций по вопросам антидопинга", - говорится в тексте заявления.
Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как ранее писал Лайф, в 2018 году российские учёные сообщали о планах создать квантовый компьютер за 900 миллионов рублей.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования
Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Суд дал ГБР доступ к данным паспортов Порошенко
Печерский районный суд города Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного и дипломатического паспортов бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Армия и оружие
В Мали при столкновении двух вертолетов погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух военных вертолетов в Мали погибли тринадцать французских военных, сообщили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Происшествия
Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома
В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Происшествия
В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Армия и оружие
Ким Чен Ын проверил боеготовность островного гарнизона в Желтом море
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннендо.
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые вышла в свет после родов
Почти два месяца назад Мария Миронова стала мамой во второй раз. Артистка рожала в Греции и лишь недавно вернулась домой в Москву.
Футбол
«Наполи» оштрафовал Инсинье на 350 тысяч евро
«Наполи» оштрафовал капитана команды Лоренцо Инсинье на 350 тысяч евро, сообщает Gazzetta dello Sport.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Авто
К выходу готовится новый Nissan X-Trail
Японский автопроизводитель Nissan готовит к дебюту новое поколение кроссовера Nissan X-Trail, не обновлявшегося ещё с 2013 года.