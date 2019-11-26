Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский рассказал о разговоре с Путиным

Накануне Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. В Кремле рассказали, что президенты затронули в беседе ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей. Также российский и украинский лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях.
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Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

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Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
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Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
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Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

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Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

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