Политика
РИА НовостиЗеленский рассказал о разговоре с Путиным
Накануне Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. В Кремле рассказали, что президенты затронули в беседе ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей. Также российский и украинский лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях.
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Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Культура
В Санкт-Петербурге открылся XIV медиа-форум «Диалог культур»
27 ноября состоятся ещё два заседания: «Русские медиа за рубежом: реалии и перспективы в современном медиапространстве» при участии руководителей и представителей зарубежных русских СМИ и «Диалог на практике в медиапространстве Евразии», где будут представлены созданные на форуме трансграничные проекты.
REGNUM 06:38
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Футбол
ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022
В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.
Sport24.ru 07:22
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 07:25
Общество
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
Газета.Ru вчера в 20:58
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Российская газета вчера в 04:15
Футбол
Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно»
В текущем сезоне Анюков принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых получил три желтые и одну красную карточки.
Евро-футбол.ру 03:18
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК 08:02
Общество
Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
URA.Ru 06:29
Политика
Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
Украина рассчитывает использовать возможные санкции США из-за строительства «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту газа из России.
Lenta.ru 08:20
Происшествия
На переправе в Якутии под лед провалился большегруз
Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.
ТАСС 05:52
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Автоновости дня вчера в 08:33
Музыка
Польша победила на «Детском Евровидении-2019»
Sputnik Таджикистан 24 ноября в 12:21
Политика
США и Болгария договорились о расширении стратегического партнерства
Как уточняется в опубликованном заявлении, «сегодня мы объявляем о мерах, направленных на укрепление стратегического партнерства между США и Республикой Болгария».
Страна Советов on-line 02:57
Хоккей
«Вашингтон» хочет сыграть матч регулярного чемпионата НХЛ в России
«Вашингтон Кэпиталз» желает провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:17
Энергетика
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита газа из России
Министр энергетики Украины заявил о стопроцентном риске прекращения транзита газа из РФ.
Деловое.ТВ 04:40
Кино
Metacritic выбрал лучшие сериалы и фильмы десятилетия
Портал составил ещё и альтернативный рейтинг, в котором учёл, насколько часто фильмы попадали в списки лучших картин десятилетия на различных кинопорталах.
Игромания.ру 08:11
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
РБК 07:59
Политика
Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию
Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 06:35
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Жительница американского штата Кентукки Лорел Ли Льюис опубликовала в фейсбуке домашнее задание дочери, в котором предлагается выбрать, какую из двух нарисованных девочек считать "толстой".
РИА Новости 02:17
Общество
Лео Бокерия покинет должность директора Центра имени Бакулева
Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.
Давыдов.Индекс вчера в 09:52
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° вчера в 03:38