Политика

ФАНФАНЗеленский заявил, что провел разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, во время разговора они договорились о первом этапе разблокирования диалога.
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Зеленский назвал обмен первым шагом к разблокированию диалога с Россией

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Зеленский прокомментировал обмен между Москвой и Киевом

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Московский Комсомолец07:24

Зеленский назвал пути разблокирования диалога с Россией

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Зеленский назвал обмен первым шагом к разблокированию диалога с Москвой

Life.ru07:15

Зеленский поговорил с Путиным по телефону

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Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен

Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Говорит Москва вчера в 12:22
Единоборства

Нурмагомедов после боя с Порье может провести поединок в России

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после боя с американцем Дастином Порье может провести поединок в России.
Спорт-Экспресс 08:11
Политика

Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса

Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
Происшествия

Корреа введен в искусственную кому

Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Газета.Ru 04:34
Футбол

Сборная России отыгралась в Глазго и вырвала победу у шотландцев

Сборная России обыграла команду Шотландии в матче 5-го тура отборочного цикла Евро-2020 со счетом 2:1. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
Спорт день за днем вчера в 16:40
Происшествия

Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

REGNUM вчера в 14:34
Общество

Гордон публично «закрыл рот» Барановской

Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Политика

Чеснаков заявил, что работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена

Работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена.
ТАСС 07:17
Политика

Захарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины

РИА Новости 08:34
Политика

Глава Бундестага предостерег критиков «Северного потока – 2»

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания Die Welt назвал неразумными действия критиков "Северного потока – 2".
РИА Новости 09:55
Теннис

Медведев сыграет с Надалем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Армия и оружие

Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»

МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Происшествия

У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера

Российская газета вчера в 22:59
Происшествия

В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы

Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется.
ТАСС 08:39
Наука

В Китае обнаружили следы одного из первых подвижных многоклеточных

Группа ученых из США и Китая обнаружила следы живого организма в окаменелости возрастом в полмиллиарда лет.
Индикатор 05 сентября в 10:35
Политика

Голландия требует от России выдачи Владимира Цемаха в рамках дела о сбитом «Боинге»

Цемах только что прибыл в Россию из Украины вместе с другими обмененными лицами, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик: Европа".
ИА REX 07:00
Происшествия

В Новой Москве горит мусорный полигон

В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Экономика

Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM 09:22
Армия и оружие

Украинских моряков наградили и отправили на медосмотр

Украинских моряков, освобожденных в субботу, 7 сентября, в рамках обмена с российской стороной, наградили орденами.
Вести.Ru 09:50
Происшествия

На КАД произошла массовая авария

ДТП случилось около 12:00 на 58-м километре внутренней стороны КАД. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Петербургский дневник 08:12
Футбол

Кокорин и Мамаев будут освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены по УДО, сообщает Интерфакс.
Советский спорт вчера в 03:13
Политика

Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

Ведомости 08:26
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек

Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.
РИА Новости 05 сентября в 21:12
Политика

В Грузии назвали неисчерпанными форматы диалога с Россией

Гахария, в свою очередь, напомнил о существовании Женевских дискуссий и переговоров между замглавы МИД России Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.
Известия 07:44
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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