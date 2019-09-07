Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, во время разговора они договорились о первом этапе разблокирования диалога.

Зеленский заявил, что провел разговор с Путиным

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