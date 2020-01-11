Политика
Rambler News ServiceЗеленский рассказал о разговоре с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщается в Twitter украинского президента.
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Хоккей
Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой»
Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
Армия и оружие
Армия Сирии отбила крупную атаку боевиков-террористов
Как отметил Боренков, правительственные войска смогли отбить натиск боевиков точечным огнем из артиллерии и танков, передает РИА Новости.
Экономика
В России появились два новых долларовых миллиардера, пишет Forbes
Экономика
Ведущие банки РФ отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов).
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Политика
В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»
В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Технологии
Марк Цукерберг сделал прогноз на ближайшие десять лет
Основатель корпорации Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз о развитии технологий на ближайшие десять лет.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
Во Владивостоке водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП
"Водитель, спровоцировавший ДТП, местный житель 1979 года рождения, при оформлении дорожного происшествия оказывал сопротивление сотрудникам полиции, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сообщает полиция.
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» в матче КХЛ
Кино
Вышел трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен второй трейлер комикс-боевика "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), женского спиноффа "Отряда самоубийц".
Политика
Иранский КСИР взял на себя ответственность за сбитый украинский лайнер
Иранский КСИР (Корпус стражей исламской революции — элитные части вооруженных сил Ирана) берет на себя полную ответственность за катастрофу с украинском самолетом.
Политика
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной
Президент России Владимир Путин, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
Армия и оружие
Военные США были заранее оповещены об ударе Ирана по базам в Ираке
Военные США были заранее оповещены о готовящейся атаки Ирана на авиабазу «Айн-эль-Асад» и спрятались в укрытие за 2,5 часа до начала обстрела.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Армия и оружие
WP узнала о провале операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Здоровье
Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог
Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада на Кубке вызова МХЛ
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Гаджеты
Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу
Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.