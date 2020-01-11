Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщается в Twitter украинского президента.

Зеленский рассказал о разговоре с президентом Ирана

Хоккей Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой» Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.

Общество Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.

Общество Ученые объяснили резкое потепление климата в России Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.

Происшествия Во Владивостоке водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП "Водитель, спровоцировавший ДТП, местный житель 1979 года рождения, при оформлении дорожного происшествия оказывал сопротивление сотрудникам полиции, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сообщает полиция.

Общество Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Армия и оружие Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.

Политика Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной Президент России Владимир Путин, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

Здоровье Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.