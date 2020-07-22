Политика
RT на русскомЗеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
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Экономика
Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Депутаты Государственной думы в среду, 22 июля, приняли закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
Известия 06:59
Путешествия
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
Происшествия
Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней
Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 06:44
Происшествия
Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ Ростеха) возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М" по заключенным контрактам, говорится в сообщении КРЭТ.
ТАСС 05:11
Происшествия
На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП
На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
RT на русском 06:16
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
Международное авиасообщение предлагается возобновить сначала только из шести российских городов.
Деловое.ТВ вчера в 01:41
Политика
«Гаражную амнистию» в России поддерживает Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем намерении поддержать законопроект о «гаражной амнистии».
Live24 06:08
Общество
Режим ЧС из-за засухи ввели в Новосибирской области
Коммерсантъ 06:25
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Шоу-бизнес
52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике
Популярная 52-летняя актриса Алика Смехова, лишенная в этом году возможности отправиться за границу, отдыхает на черноморском курорте.
Bimru.ru 06:41
Футбол
«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Повестка дня 20 июля в 14:44
Здоровье
На «туман в голове» пожаловались пережившие коронавирус пациенты
В ходе опроса вылечившихся фиксировались такие общие симптомы, как «туман в голове» и проблемы с кожей, передает CNN.
ToDay News Ufa 04:42
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах
Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений в тульском морге
СУ СКР по Тульской области возбудило уголовное дело в связи с проверкой переполненного морга в Туле.
Центр 71 05:55
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Футбол
Чемпиона мира по футболу Вилью обвинили в сексуальных домогательствах
Чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Давида Вилью обвинили в домогательствах во времена его выступлений за клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити».
RT на русском 06:40
Авто
Купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X показали на официальных фото
В результате купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X раскрыли на официальных фото, которые показали, что в целом новинка будет иметь дизайн от обычного Tiguan, но при этом получит купеобразный кузов, оригинальную корму, задние фонари и слегка измененный передний бампер.
Tvoe-avto.com 04:45
Наука
Раскрыт механизм защиты от коронавируса без антител
Согласно многим исследованиям, антитела, вырабатываемые иммунной системой для борьбы с коронавирусом, могут сохраняться лишь несколько месяцев.
Профиль вчера в 16:49
Общество
Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве
РИА Новости 04:17
Экономика
Мишустин пообещал принять решение о продлении льготной ипотеки осенью
Правительство России рассмотрит осенью продление программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год.
РБК 06:39
Культура
На Украине сняли фильм о сообществе запорожских казаков-геев
Скоро на Украине ожидается представление фильма о казаках-геях с Запорожской сечи.
ToDay News Ufa вчера в 10:51
Энергетика
Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 07:23
Гаджеты
Когда у iPhone появится камера с «перископом»
Перископный модуль По данным источника, Apple оснастит свои смартфоны камерами с перископным модулем только в 2022 году.
iXBT.com 06:39
Технологии
Sony ограничит продажи PlayStation 5 до одной приставки на покупателя
Посетители сайта Reddit в комментариях связывают данную меру с повышенным спросом на PlayStation 5. Как правило, на первом этапе реализации новые приставки Sony пользуются огромной популярностью у геймеров.
Дни24 вчера в 10:42
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16