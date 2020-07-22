Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
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Зеленский объяснил, почему выполнил требование террориста в Луцке

Газета.Ru05:35

Зеленский рассказал о своих переговорах с захватчиком в Луцке и объяснил, почему отказались от штурма

Комсомольская правда04:32

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

RT на русском02:42

Зеленский заявил, что террорист в Луцке начал отпускать заложников после разговора с ним

ТАСС03:07

«Были непонятные требования»: Зеленский раскрыл подробности разговора с захватчиком заложников в Луцке

Телеканал 360°02:45

Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом

Российская газета03:21

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

РИА Новости02:16
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Депутаты Государственной думы в среду, 22 июля, приняли закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
Известия 06:59
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Путешествия

Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
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Происшествия

Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней

Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 06:44
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Происшествия

Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ Ростеха) возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М" по заключенным контрактам, говорится в сообщении КРЭТ.
ТАСС 05:11
8
Происшествия

На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП

На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
RT на русском 06:16
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

Международное авиасообщение предлагается возобновить сначала только из шести российских городов.
Деловое.ТВ вчера в 01:41
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Политика

«Гаражную амнистию» в России поддерживает Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем намерении поддержать законопроект о «гаражной амнистии».
Live24 06:08
Общество

Режим ЧС из-за засухи ввели в Новосибирской области

Коммерсантъ 06:25
Гаджеты

Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12

Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
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Финансы

Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
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Шоу-бизнес

52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике

Популярная 52-летняя актриса Алика Смехова, лишенная в этом году возможности отправиться за границу, отдыхает на черноморском курорте.
Bimru.ru 06:41
Футбол

«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Повестка дня 20 июля в 14:44
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Здоровье

На «туман в голове» пожаловались пережившие коронавирус пациенты

В ходе опроса вылечившихся фиксировались такие общие симптомы, как «туман в голове» и проблемы с кожей, передает CNN.
ToDay News Ufa 04:42
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Общество

Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах

Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
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Происшествия

В центре Москвы нашли тело убитой девушки

По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
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Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений в тульском морге

СУ СКР по Тульской области возбудило уголовное дело в связи с проверкой переполненного морга в Туле.
Центр 71 05:55
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Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Футбол

Чемпиона мира по футболу Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

Чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Давида Вилью обвинили в домогательствах во времена его выступлений за клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити».
RT на русском 06:40
Авто

Купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X показали на официальных фото

В результате купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X раскрыли на официальных фото, которые показали, что в целом новинка будет иметь дизайн от обычного Tiguan, но при этом получит купеобразный кузов, оригинальную корму, задние фонари и слегка измененный передний бампер.
Tvoe-avto.com 04:45
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Наука

Раскрыт механизм защиты от коронавируса без антител

Согласно многим исследованиям, антитела, вырабатываемые иммунной системой для борьбы с коронавирусом, могут сохраняться лишь несколько месяцев.
Профиль вчера в 16:49
Общество

Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве

РИА Новости 04:17
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Экономика

Мишустин пообещал принять решение о продлении льготной ипотеки осенью

Правительство России рассмотрит осенью продление программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год.
РБК 06:39
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Культура

На Украине сняли фильм о сообществе запорожских казаков-геев

Скоро на Украине ожидается представление фильма о казаках-геях с Запорожской сечи.
ToDay News Ufa вчера в 10:51
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Энергетика

Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине

"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 07:23
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Гаджеты

Когда у iPhone появится камера с «перископом»

Перископный модуль По данным источника, Apple оснастит свои смартфоны камерами с перископным модулем только в 2022 году.
iXBT.com 06:39
Технологии

Sony ограничит продажи PlayStation 5 до одной приставки на покупателя

Посетители сайта Reddit в комментариях связывают данную меру с повышенным спросом на PlayStation 5. Как правило, на первом этапе реализации новые приставки Sony пользуются огромной популярностью у геймеров.
Дни24 вчера в 10:42
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Культура

«Союзмультфильм» выпустит новый сериал про медвежонка Умку

Piter.tv 04:36
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Шоу-бизнес

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ

С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
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