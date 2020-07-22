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Российская газета
Российская газета

Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом

По словам президента Украины, с первых минут ЧП силовики предлагали провести спецоперацию, но Зеленский отверг возможность штрума, чтобы не рисковать жизнями людей в автобусе.В источнике
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Газета.Ru

Зеленский объяснил, почему выполнил требование террориста в Луцке

Газета.Ru05:35
РИА Новости

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

РИА Новости02:16
ТАСС

Зеленский заявил, что террорист в Луцке начал отпускать заложников после разговора с ним

ТАСС03:07
Телеканал 360°

«Были непонятные требования»: Зеленский раскрыл подробности разговора с захватчиком заложников в Луцке

Телеканал 360°02:45
RT на русском

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

RT на русском02:42
Московский Комсомолец

Зеленский рассказал о разговоре с террористом в Луцке

Московский Комсомолец02:35
Комсомольская правда

Зеленский рассказал о своих переговорах с захватчиком в Луцке и объяснил, почему отказались от штурма

Комсомольская правда04:32

Okko представит экскурсию по Третьяковке с Хабенским

В новой серии актер Константин Хабенский и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажут зрителям о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки на Крымском Валу.
Okko представит экскурсию по Третьяковке с Хабенским
Газета Культура05:41

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Восточный комитет экономики Германии, в состав которого входят производственные, финансовые и торговые компании, ответит США на санкции, введенные Штатами против строительства газопровода «Северный поток-2».
Территория новостей03:54
15

Результаты проверки Генпрокуратуры в тульском морге переданы в СК РФ

Материалы по итогам проверки в областном Бюро судебно-медицинской экспертизы сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ переданы в Следственный комитет России, возбуждено уголовное дело по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).
Тульская пресса03:48

Экс-министр строительства Ростовской области осужден условно

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам условно бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития области Николая Безуглова по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости05:15
8

Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК05:28
6

Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве

Показатели заболеваемости идут вниз, поэтому выпускной решено провести 24 июля в парке Горького в Москве, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости04:17
11

Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ

Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM03:34