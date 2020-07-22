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По словам президента Украины, с первых минут ЧП силовики предлагали провести спецоперацию, но Зеленский отверг возможность штрума, чтобы не рисковать жизнями людей в автобусе.В источнике
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