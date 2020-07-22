Коронавирус
RT на русскомЗеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
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Политика
Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госудуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ 03:58
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Здоровье
В омском Минздраве пояснили вопрос статистики смертей из-за COVID-19
В ведомстве добавили, что установление окончательной причины смерти пациента – непростой и долгий процесс, иногда нужно провести дополнительные исследования и пробы, в частности при исследовании на COVID-19.
RuNews24.ru 02:40
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Здоровье
114 новых случаев коронавируса подтверждены в регионе сегодня
По последней информации Минздрава, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 12 — на искусственной вентиляции легких.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 03:14
Политика
В «Роснефти» предложили лишить молодежь избирательных прав
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев предложил лишить российскую молодежь избирательных прав.
БИЗНЕС Online 00:35
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Общество
В Москве традиционный выпускной для школьников пройдёт 24 июля
RT на русском 03:21
Общество
В России подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5862 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них «25,9% не имели клинических проявлений болезни».
Взгляд.ру 03:41
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
Происшествия
На заправке в Саратове опрокинулся грузовик с пальмовым маслом
От удара грузовик, перевозивший пальмовое масло, опрокинулся.
Регион 64 02:37
Происшествия
В Татарстане на реке Вятке водолазы ищут утонувшего ребенка
В Мамадышском районе Татарстана водолазы ищут утонувшего 13-летнего мальчика.
Kazanfirst.ru вчера в 17:14
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru 20 июля в 14:04
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ в августе
С 1 августа автомобилистов ждет введение нового штрафа в размере 2 тысяч рублей за отсутствие диагностической карты, которая подтверждает прохождение ТО.
Evo-rus.com вчера в 01:38
Политика
Telegraph: Великобритания и ЕС не смогут подписать торговое соглашение
Борис Джонсон 7 июля в телефонной беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил, что Великобритания готова перейти к торговле с ЕС по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.
ТАСС вчера в 19:34
Хоккей
Барбашев заменен на Макичерна в тренировочном лагере «Сент-Луиса»
Россиянин Иван Барбашев заменен на американца Маккензи Макичерна в тренировочном лагере клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис", передает сайт турнира.
Газета.Ru 02:42
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14 млн человек
На сегодняшний день больше всего случаев COVID-19 подтверждено в США — более 3,7 млн, более 2 млн случаев зафиксировали в Бразилии, в Индии зафиксировано больше миллиона случаев, на четвертом месте Россия — в нашей стране насчитывается более 770 тысяч заболевших.
Телеканал Санкт-Петербург 19 июля в 22:31
Космос
Астрономы отобразили магнитное поле спиральной галактики похожей на нашу
Используя массив радиотелескопов «Very Large Array», астрономы создали карту линий магнитного поля, которые «вырываются» из спиральной галактики NGC 4217, проживающей на расстоянии 67 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Большая Медведица.
Ин-спейс.ру вчера в 14:54
Политика
Минобороны заявило о готовности российской вакцины против коронавируса
Напомним, вакцину от COVID-19 совместно разрабатывали Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны России.
vtomske.ru вчера в 00:45
Общество
Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения
Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
Известия 03:52
Экономика
Арбитражный суд признал Марийский НПЗ банкротом
Арбитражный суд Республики Марий Эл признал банкротом Марийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Коммерсантъ вчера в 15:44
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель.
RT на русском вчера в 12:30
Общество
В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 5862 человека, за сутки умерли 165 пациентов, следует из обнародованных в среду данных оперативного штаба.
Интерфакс 03:37
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Здоровье
В Нижегородской области выявлено 22227 случаев заражения коронавирусом
В Нижегородской области, по данным Официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса, зарегистрировано 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
АПН - Нижний Новгород 03:58
Общество
В Татарстане за сутки подтвержден 31 новый случай коронавируса
В республике за прошедшие сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Кайбицкие зори 03:57
Экономика
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу
Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
Коммерсантъ 20 июля в 17:52