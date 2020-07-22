Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Здоровье В омском Минздраве пояснили вопрос статистики смертей из-за COVID-19 В ведомстве добавили, что установление окончательной причины смерти пациента – непростой и долгий процесс, иногда нужно провести дополнительные исследования и пробы, в частности при исследовании на COVID-19. 2

Общество 63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.

Общество В России подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5862 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них «25,9% не имели клинических проявлений болезни».

Общество Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». 117

Политика Telegraph: Великобритания и ЕС не смогут подписать торговое соглашение Борис Джонсон 7 июля в телефонной беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил, что Великобритания готова перейти к торговле с ЕС по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.

Хоккей Барбашев заменен на Макичерна в тренировочном лагере «Сент-Луиса» Россиянин Иван Барбашев заменен на американца Маккензи Макичерна в тренировочном лагере клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис", передает сайт турнира.

Общество Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14 млн человек На сегодняшний день больше всего случаев COVID-19 подтверждено в США — более 3,7 млн, более 2 млн случаев зафиксировали в Бразилии, в Индии зафиксировано больше миллиона случаев, на четвертом месте Россия — в нашей стране насчитывается более 770 тысяч заболевших.

Космос Астрономы отобразили магнитное поле спиральной галактики похожей на нашу Используя массив радиотелескопов «Very Large Array», астрономы создали карту линий магнитного поля, которые «вырываются» из спиральной галактики NGC 4217, проживающей на расстоянии 67 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Большая Медведица.

Общество Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него. 22

Общество В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 5862 человека, за сутки умерли 165 пациентов, следует из обнародованных в среду данных оперативного штаба. 7

Здоровье В Нижегородской области выявлено 22227 случаев заражения коронавирусом В Нижегородской области, по данным Официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса, зарегистрировано 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 4