Вооруженный мужчина захватил в заложники 13 пассажиров автобуса и пригрозил взорвать бомбу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Президент Украины Владимир Зеленский держал ситуацию в городе под личным контролем.

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

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