Политика
Дни.руЗеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Вооруженный мужчина захватил в заложники 13 пассажиров автобуса и пригрозил взорвать бомбу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Президент Украины Владимир Зеленский держал ситуацию в городе под личным контролем.
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Происшествия
В Хабаровском крае осудят лесничего за получение взятки
В Хабаровском крае перед судом предстанет 44-летний лесничий, обвиняемый в получении взятки, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.
АиФ Хабаровск вчера в 21:01
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Происшествия
Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
РИА Новости 08:04
Общество
Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании
Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Известия 08:12
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news 20 июля в 13:38
Общество
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
Общество
В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка
В столице перекрыли улицу Ильинку из-за обнаружения «подозрительного предмета».
РБК 08:29
Происшествия
Родственники политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова взяли на себя вину за его убийство
Умаров был застрелен в начале июля в пригороде Вены.
Эхо Москвы 07:31
Гаджеты
Раскрыты полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Актуальные Новости 08:41
Шоу-бизнес
52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике
Популярная 52-летняя актриса Алика Смехова, лишенная в этом году возможности отправиться за границу, отдыхает на черноморском курорте.
Bimru.ru 06:41
Общество
В Свердловской области умер министр с подтверждённым коронавирусом
«Сегодня умер министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус», — заявил он.
RT на русском 08:22
Экономика
Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Депутаты Государственной думы в среду, 22 июля, приняли закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
Известия 06:59
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Кино
HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов»
Прежде чем HBO подтвердил старт кастинга, в блоге Recapped появилась информация, что создатели сериала ищут актрис на роли дочери и жены Визериса I Таргариена.
РБК 04:19
Путешествия
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
Происшествия
Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Происшествия
В Харькове полиция выехала на проверку сообщения о захвате заложников
Глава киевского отдела полиции Сергей Пономарев, который выехал вместе с оперативной группой по адресу, указанному в поступившем в полицию сообщении, заявил, что информация о захвате заложников не соответствует действительности.
ИА Красная Весна 07:27
Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Ранее LIVE24 сообщало о том, что 40% россиян собираются копить на черный день.
Live24 04:41
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Политика
Москалькова прокомментировала санкции США против Кадырова
Санкции не являются конструктивным подходом к разрешению споров, запреты и ограничения могут привести к нарушению прав человека и являются нецивилизованными формами урегулирования конфликтов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" США.
РИА Новости 08:00
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в сердце у пациентов с COVID-19
Актуальные Новости 05:04