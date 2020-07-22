Политика

Дни.руДни.руЗеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

Вооруженный мужчина захватил в заложники 13 пассажиров автобуса и пригрозил взорвать бомбу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Президент Украины Владимир Зеленский держал ситуацию в городе под личным контролем.
Читать в источнике
Комментировать224

Подробнее о событии

Зеленский заявил, что террорист в Луцке начал отпускать заложников после разговора с ним

ТАСС03:07

Зеленский рассказал о своих переговорах с захватчиком в Луцке и объяснил, почему отказались от штурма

Комсомольская правда04:32

Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом

Российская газета03:21

Зеленский объяснил, почему выполнил требование террориста в Луцке

Газета.Ru05:35

«Были непонятные требования»: Зеленский раскрыл подробности разговора с захватчиком заложников в Луцке

Телеканал 360°02:45

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

RT на русском02:42

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

РИА Новости02:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Происшествия

В Хабаровском крае осудят лесничего за получение взятки

В Хабаровском крае перед судом предстанет 44-летний лесничий, обвиняемый в получении взятки, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.
АиФ Хабаровск вчера в 21:01
Общество

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
125
Происшествия

СК попросил арестовать подозреваемого в изнасилованиях в Южном Бутово

РБК 07:54
47
Общество

«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

Lenta.ru вчера в 12:28
37
Происшествия

Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
РИА Новости 08:04
748
Общество

Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании

Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Известия 08:12
3
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
153
Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
200
Политика

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news 20 июля в 13:38
4K
Общество

Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
10
Общество

В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка

В столице перекрыли улицу Ильинку из-за обнаружения «подозрительного предмета».
РБК 08:29
1
Происшествия

Родственники политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова взяли на себя вину за его убийство

Умаров был застрелен в начале июля в пригороде Вены.
Эхо Москвы 07:31
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Актуальные Новости 08:41
Шоу-бизнес

52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике

Популярная 52-летняя актриса Алика Смехова, лишенная в этом году возможности отправиться за границу, отдыхает на черноморском курорте.
Bimru.ru 06:41
Общество

В Свердловской области умер министр с подтверждённым коронавирусом

«Сегодня умер министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус», — заявил он.
RT на русском 08:22
47
Экономика

Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Депутаты Государственной думы в среду, 22 июля, приняли закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
Известия 06:59
10
Шоу-бизнес

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
59
Кино

HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов»

Прежде чем HBO подтвердил старт кастинга, в блоге Recapped появилась информация, что создатели сериала ищут актрис на роли дочери и жены Визериса I Таргариена.
РБК 04:19
8
Путешествия

Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
10
Происшествия

Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме

Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
51
Происшествия

В Харькове полиция выехала на проверку сообщения о захвате заложников

Глава киевского отдела полиции Сергей Пономарев, который выехал вместе с оперативной группой по адресу, указанному в поступившем в полицию сообщении, заявил, что информация о захвате заложников не соответствует действительности.
ИА Красная Весна 07:27
1
Экономика

Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики

Ранее LIVE24 сообщало о том, что 40% россиян собираются копить на черный день.
Live24 04:41
54
Армия и оружие

В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
152
Политика

Москалькова прокомментировала санкции США против Кадырова

Санкции не являются конструктивным подходом к разрешению споров, запреты и ограничения могут привести к нарушению прав человека и являются нецивилизованными формами урегулирования конфликтов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" США.
РИА Новости 08:00
2,9K
Футбол

Экс-игрока «Барселоны» обвиняют в сексуальных домогательствах

Газета.Ru 06:42
Происшествия

Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд

Ведомости 06:43
32
Экономика

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
22
Игры

Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Известия 08:42
33
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
19
Наука

Вскрытие выявило странные изменения в сердце у пациентов с COVID-19

Актуальные Новости 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
Главное