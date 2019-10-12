Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке. "Они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус", - сказал Зеленский.

Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко

Происшествия В Саратове предполагаемого убийцу пропавшей девочки пытались линчевать Жители Саратова не смогли смириться с происходящим. Сотни людей пытались отбить предполагаемого убийцу у полиции на месте преступления.

Происшествия В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек Два человека погибли в результате наезда грузовика КамАЗ на пешеходов на трассе в Пензенской области.

Экономика В этом году Россия рекордно сэкономила На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.

Происшествия Катер затонул на реке в Хабаровском крае Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.

Кино Скончался голливудский актер Роберт Форстер Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.

Общество Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.

Общество В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов 45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.

Политика Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.

Футбол Канделаки объяснила «включение» иранца Азмуна в состав сборной России Азмун накануне оформил хет-трик в составе сборной Ирана. Его команда в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 разгромила Камбоджу.

Единоборства Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.

Футбол Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020 Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Футбол «Рома» интересуется полузащитником «Локомотива» Итальянский футбольный клуб «Рома» интересуется полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.

Экономика Власти США приостановили ICO Telegram Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и добилась приостановки ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова, говорится в сообщении комиссии.

Экономика Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.

Хоккей Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало» Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.

Политика В Раде указали на главную ошибку Зеленского Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.

Общество Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.