Политика
Газета.RuЗеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке. "Они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус", - сказал Зеленский.
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Зеленский: Европа шокирована поведением Порошенко, захотевшего стать лидером «нового майдана»
Московский Комсомолец00:21
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Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
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