Украинский лидер на своей странице в Facebook опубликовал ролик, где отметил, что Порошенко хочет возглавить очередной Майдан. Зеленский назвал это желание ошибкой. Глава Незалежной обратил внимание на то, что международное сообщество «в шоке» от того, как меняется риторика экс-президента Украины.

Политика Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Политика Зеленский опроверг наделение Донбасса статусом автономии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса не будет предусматривать автономии региона.

Здоровье Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.

Общество В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Армия и оружие НМ ЛНР сообщила об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ «В районе населённого пункта Новоастраханское отмечено нахождение ЗРК «Бук» на временной позиции второй батареи 223-го зенитно-ракетного полка ВФУ», — сообщил Осадчий.

Армия и оружие ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Происшествия В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.

Происшествия Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Шоу-бизнес Светлана Лобода опубликовала снимок без макияжа На днях Светлана Лобода, которую все привыкли видеть с роскошным мекйапом, удивила своих поклонников образом без косметики.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Политика Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Кино Marvel может снять женское супергеройское кино Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Единоборства Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.

Авто Компания Geely представила обновленный кроссовер Geely Emgrand X7 Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.

Армия и оружие Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии «США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

Политика Украинца шокировало состояние Крыма после возвращения в Россию За последние пять лет после "революции гидности" Украина пребывает в состоянии разрушения, а вернувшийся в Россию Крым процветает.