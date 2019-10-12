Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко. Видео с его выступлением опубликовано на странице офиса президента в Facebook. По мнению Зеленского, Порошенко хочет стать лидером нового майдана.
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Зеленский рассказал, чем Порошенко шокировал лидеров Европы

News.ruвчера в 21:12

Зеленский: Европа шокирована поведением Порошенко, захотевшего стать лидером «нового майдана»

Московский Комсомолец00:21

Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе

Известиявчера в 23:06

Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от поведения Порошенко

Life.ruвчера в 21:23

Зеленский заявил, что Европа и СМИ шокированы поведением Порошенко

Комсомольская правда00:31

Зеленский заявил, что Европа шокирована действиями Порошенко

Аргументы и Фактывчера в 21:11

В Европе шокированы поведением Порошенко, заявил Зеленский

РИА Новостивчера в 20:33
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Политика

На Украине назвали главную ошибку Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Политика

NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме.
ТАСС вчера в 22:18
Футбол

РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
Чемпионат вчера в 09:22
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Бурятии

REGNUM вчера в 23:00
Кино

Актёр Роберт Форстер умер в США

News.ru вчера в 23:54
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости вчера в 03:35
Политика

Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать Владимира Зеленского

Красная весна вчера в 06:54
Здоровье

Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

Ugpressa.ru вчера в 13:05
Политика

Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс вчера в 16:14
Экономика

Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин.
Известия вчера в 09:25
Армия и оружие

Турция отправила в бой устаревшие танки

Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
ГЛАС.RU 10 октября в 11:01
Общество

В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены

В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о способах снижения риска возникновения рака

Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Армия и оружие

ИГ взяла ответственность за взрывы на маршруте патрулирования в Сирии

Террористическая организация ИГ1, запрещенная в РФ, взяла на себя ответственность за подрыв двух самодельных бомб на маршруте следования патруля военной полиции РФ в Сирии, согласно данным SITE Intelligence Group.
Экономика сегодня 01:02
Хоккей

«Нефтехимик» подписал контракты с Энлундом и Берглундом

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил однолетние односторонние контракты с финским форвардом Йонасом Энлундом и шведским нападающим Якобом Берглундом.
Sport24.ru 01:31
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова

В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия вчера в 12:15
Авто

Стартовало производство Nissan Juke нового поколения

На британском заводе Nissan в Сандерленде, после инвестиций в размере 122 млн долларов, стартовало производство кроссовера Juke нового поколения.
За рулем Кубань 10 октября в 10:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Наука

Быстрая ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

Газета.Ru 01:37
Хоккей

Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

В сети опубликовали видео сейвов российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).
RT на русском 01:50
Политика

Военным собираются поднять зарплаты и пенсии

В комитете по обороне Госдумы сообщили о намерении ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, внести поправку об индексации пенсий и зарплат военных, а также гражданского персонала воинских частей.
Pressa40 вчера в 06:42
Политика

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Lenta.ru вчера в 12:58
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

РИА Новости 10 октября в 14:02
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru вчера в 10:32
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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