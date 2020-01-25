Политика

РБКРБКЗеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу
» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
РБКвчера в 17:53

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Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

РБКвчера в 17:53

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Lenta.ruвчера в 16:26

Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

РИА Новостивчера в 15:45

Зеленский: в отношениях между Украиной и РФ навсегда останется шрам

Газета.Ruвчера в 16:05

Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины

Национальная служба новостейвчера в 15:59

Зеленский рассказал о «шраме» между Москвой и Киевом: «Это навсегда»

Московский Комсомолецвчера в 16:16

Зеленский рассказал о шраме между Москвой и Киевом, который останется навсегда

RT на русскомвчера в 15:09
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Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
RT на русском вчера в 23:54
Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

РБК 01:20
Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС 23 января в 05:07
Гаджеты

В Сети смартфоны Samsung Galaxy S20 показали на фото и видео

Изображения смартфонов Galaxy S20+, S20 и S20 Ultra опубликованы в сети.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21

По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
РИА Новости 02:36
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 23 января в 03:43
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru вчера в 10:17
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
РИА Новости вчера в 15:57
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Газета.Ru вчера в 14:08
Общество

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ 01:05
Политика

Зеленский объяснил отказ уволить Гончарука, сравнив его с машиной

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ уволить Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны, сравнив его с «хорошей машиной».
ФАН 02:20
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ вчера в 02:03
Политика

Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
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Происшествия

На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе женщина выпала из окна квартиры на 9-м этаже и осталась жива благодаря приземлению в сугроб.
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Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

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Газета.Ru вчера в 20:17
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Вести.Ru вчера в 16:52
Общество

В Якутске отменили занятия в школах из-за сильных морозов

RT на русском 01:54
Общество

Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
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«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
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Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек

Еще два человека скончались за пределами провинции Хубэй, пишет РИА «Новости». И таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 41.
Телеканал 360° вчера в 19:12
Здоровье

Медики назвали проявляющиеся на лице симптомы рака лёгких

Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки появления опухоли в лёгких.
News.ru вчера в 07:05
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» готовят акцию протеста против боссов клуба

Фанатское движение готовит акцию протеста против руководства «Манчестер Юнайтед», сообщает британский таблоид Mirror.
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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