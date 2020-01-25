с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Политика Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21 По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.

Политика Болгария высылает двух российских дипломатов Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.

Общество Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Общество Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек Еще два человека скончались за пределами провинции Хубэй, пишет РИА «Новости». И таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 41.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

Кино Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел» Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».

Общество Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".