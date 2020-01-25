Политика
РБКЗеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.РБКвчера в 17:53
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Зеленский рассказал о «шраме» между Москвой и Киевом: «Это навсегда»
Московский Комсомолецвчера в 16:16
Зеленский рассказал о шраме между Москвой и Киевом, который останется навсегда
RT на русскомвчера в 15:09
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