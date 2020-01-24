Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.

Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

Общество Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Футбол РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.

Кино Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.

Авто В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.

Гаджеты Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700 Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.

Политика Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.

Политика Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.