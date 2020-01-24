Политика
РИА НовостиЗеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной
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Зеленский рассказал о шраме между Москвой и Киевом, который останется навсегда
RT на русскомвчера в 15:09
Зеленский рассказал о «шраме» между Москвой и Киевом: «Это навсегда»
Московский Комсомолецвчера в 16:16
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Теннис
Павлюченкова обыграла Плишкову на тай-брейке и вышла в 4-й круг AO
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Культура
Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
Последнего называют духовником президента России Владимира Путина. Фрагменты из переписки выложил телеграм-канал Black Mirror.
Общество
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Происшествия
Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области
Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Общество
Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии
Минздрав Малайзии заявил о выявлении трех случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса
Происшествия
В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Здоровье
Татарстан выделит 17 млрд рублей на ремонт больниц
В 2020 году министерство здравоохранения Татарстана начнёт реализацию региональной программы по ремонту стационаров.
Здоровье
Роспотребнадзор порекомендовал отказаться от поездок в Китай
В России ведется активный мониторинг за авиарейсами, которые прибывают в нашу страну из Китая.
Общество
«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Авто
Geely сертифицировала для России кроссовер Geely Atlas Pro
Кроссовер Geely Atlas Pro дебютировал только летом 2019 года в Китае и уже "добрался" до России.
Происшествия
ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина
В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА
В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
Спорт
Назван состав сборной России на этап Кубка мира в Оберстдорфе
Тренерский штаб российской команды по лыжным гонкам определился с составом команды, который выступит на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе 25-26 января.
Кино
Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей
Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Авто
В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.
Общество
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Кино
Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures.
Гаджеты
Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700
Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
Политика
Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах
Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Политика
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.