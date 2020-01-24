Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
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Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

РИА Новостивчера в 15:45

Зеленский рассказал о шраме между Москвой и Киевом, который останется навсегда

RT на русскомвчера в 15:09

Зеленский рассказал о «шраме» между Москвой и Киевом: «Это навсегда»

Московский Комсомолецвчера в 16:16

Зеленский заявил о необходимости закончить конфликт в Донбассе

Lenta.ruвчера в 16:26

Зеленский: в отношениях между Украиной и РФ навсегда останется шрам

Газета.Ruвчера в 16:05

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

РБКвчера в 17:53

Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины

Национальная служба новостейвчера в 15:59
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
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Павлюченкова обыграла Плишкову на тай-брейке и вышла в 4-й круг AO

Газета.Ru вчера в 23:15
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Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Российская газета вчера в 09:50
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Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»

Последнего называют духовником президента России Владимира Путина. Фрагменты из переписки выложил телеграм-канал Black Mirror.
БИЗНЕС Online вчера в 09:13
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Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ вчера в 02:03
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Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области

Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
РЕН ТВ вчера в 21:54
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM вчера в 14:07
Общество

Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии

Минздрав Малайзии заявил о выявлении трех случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 23:34
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса

Известия вчера в 20:19
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Здоровье

Татарстан выделит 17 млрд рублей на ремонт больниц

В 2020 году министерство здравоохранения Татарстана начнёт реализацию региональной программы по ремонту стационаров.
Kazanfirst.ru вчера в 07:40
Здоровье

Роспотребнадзор порекомендовал отказаться от поездок в Китай

В России ведется активный мониторинг за авиарейсами, которые прибывают в нашу страну из Китая.
Molnet.ru вчера в 06:05
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Lenta.ru 23 января в 01:53
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Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
StarHit.ru вчера в 12:00
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РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru вчера в 13:57
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Авто

Geely сертифицировала для России кроссовер Geely Atlas Pro

Кроссовер Geely Atlas Pro дебютировал только летом 2019 года в Китае и уже "добрался" до России.
МонаВиста вчера в 04:39
Происшествия

ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина

В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
Известия вчера в 02:49
Армия и оружие

Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА

В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
NewInform вчера в 08:56
Спорт

Назван состав сборной России на этап Кубка мира в Оберстдорфе

Тренерский штаб российской команды по лыжным гонкам определился с составом команды, который выступит на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе 25-26 января.
ProstoProSport вчера в 06:16
Кино

Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей

Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Красная весна вчера в 21:58
Авто

В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.
Профиль 23 января в 07:56
Общество

Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Мой Брянск 23 января в 07:24
Кино

Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures.
Телеканал RTVI вчера в 19:54
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
3DNews вчера в 16:07
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Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах

Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Аргументы и Факты 23 января в 02:10
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Политика

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия вчера в 19:45
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