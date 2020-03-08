с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

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