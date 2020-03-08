Политика

ВедомостиВедомостиЗеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Переговоры с президентом России Владимиром Путиным идут очень сложно, но прогресс есть, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian
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Коммерсантъ06:20

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Зеленский назвал переговоры с Путиным «очень сложными»

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Говорит Москва05:12

Зеленский: переговоры с Путиным идут очень сложно

Коммерсантъ06:20
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Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Кирилл Заика (63).
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Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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Участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
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Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге

Газета.Ru 05:26
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Власти и оппозиция Грузии договорились изменить избирательную систему

Представители властей и оппозиции достигли договоренности об изменении избирательной системы в Грузии.
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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
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Общество

Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта

Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
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Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО

В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
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Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Общество

Голикова назвала «раздутой» панику вокруг коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала "раздутой" панику вокруг распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, пишет ТАСС.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
РБК 12:12
Общество

В России выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом

Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
Газета Metro вчера в 08:22
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СК начал проверку после смерти украинских шахматистов в Москве

Российская газета 05 марта в 23:42
Общество

Сябитова предложила наказывать россиянок ремнем за сожительство

Телеведущая Роза Сябитова высказалась о сожительстве в России. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Газета.Ru 10:46
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
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В Сети появились первые отзывы о хорроре «Тихое место 2»

РИА Новости 06 марта в 17:17
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«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги

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Военные сирийских правительственных сил обнаружили в городе Саракиб, расположенном в провинции Идлиб, доказательства попытки химатаки со стороны боевиков, сообщает РИА Новости.
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Саудовская Аравия начала нефтяную войну

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Власти рассказали о состоянии калининградки, заболевшей коронавирусом

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