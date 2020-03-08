Политика
ВедомостиЗеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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с чего всё началось
Переговоры с президентом России Владимиром Путиным идут очень сложно, но прогресс есть, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian.Коммерсантъ06:20
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Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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Решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, является беспрецедентным по либеральности.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
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Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
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«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги
В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
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