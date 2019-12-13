Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа

Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в соглашении заинтересован не только Киев, но и Европа.
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Зеленский уверен, что до конца года будет заключен контракт на транзит газа

ТАССвчера в 16:13

Президент Украины назвал сроки заключения контракта на транзит газа

РБКвчера в 16:45

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

РЕН ТВвчера в 16:17

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Комсомольская правдавчера в 17:36

Зеленский: Контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен до конца года

Эхо Москвывчера в 19:04

Зеленский ожидает подписания контракта по газу до конца года

Коммерсантъвчера в 19:19

Зеленский уверен, что контракт по транзиту газа будет заключён до конца года

Life.ruвчера в 17:46
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Политика

Песков счел неприятной ситуацию с рекордной убылью населения России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за последние 11 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:46
Политика

Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.
РИА Новости 04:39
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Политика

Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии

Каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной.
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Экономика

«Мечел» может нарушить условия контракта по Эльгинскому месторождению

«Мечел» Игоря Зюзина может нарушить условия инвестиционного контракта о развитии Эльгинского месторождения угля — компания не в состоянии активно развивать инвестпроект, заявил в интервью РБК глава Якутии Айсен Николаев.
Коммерсантъ 04:57
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Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Технологии

«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx

Runa Capital и инвесткомпания основателя Dell вложили 3 млн долларов в компанию Nginx Вчера гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин сообщил об обысках в московском офисе компании-разработчика веб-сервера с открытым кодом Nginx.
TelecomDaily 04:27
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали не менее 25 человек

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Сценаристы «Игры престолов» займутся экранизацией Лавкрафта

Как оказалось, сценаристы заключили контракт с Warner Bros. и вот-вот приступят к созданию пока безымянного триллера по мотивам графического романа «Лавкрафт».
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Происшествия

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Семнадцатилетняя студентка напала с ножом на заведующую отделением колледжа в Чебоксарах, женщина госпитализирована с ранами лица и рук, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии.
РИА Новости 04:45
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Армия и оружие

Россию встревожило испытание американской ракеты средней дальности

Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
REGNUM 03:36
Происшествия

Пожар повышенной сложности возник на складе на юге Москвы

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составляет 200 кв. м, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
ТАСС 04:58
Политика

Джонсон: Великобритания покинет ЕС к 31 января 2020 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство выйдет из состава Евросоюза в срок как единое целое.
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Экономика

Госдума смягчит для ЦБ условия продажи санируемых им банков

Поправки упростят ЦБ продажу акций санируемых им банков.
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Спорт

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде

В Администрации президента РФ не обсуждают идею проведения в стране международных спортивных соревнований, альтернативных Олимпиаде.
ТАСС Спорт 04:41
Космос

«Хаббл» получил новые снимки первой межзвездной кометы Борисова

Космический телескоп «Хаббл» сделал новые снимки кометы Борисова - второго известного человечеству межзвездного объекта, пролетающего через Солнечную систему.
Ридус вчера в 18:29
Экономика

Госдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
РИА Новости 03:41
Политика

Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
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Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
REGNUM 02:30
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Известия 04:02
Политика

МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса

Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Известия 03:11
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«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. солидарно с ответчиков Любовь Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Коммерсантъ 04:26
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С-400 отразили условную атаку в Новосибирской области

В Новосибирской области комплексы С-400 «Триумф» отразили воздушную атаку условного противника, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Аргументы и Факты 04:37
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Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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Общество

Новый способ оплаты введут на ЗСД

В «Магистрали северной столицы» ожидают, что услуга будет востребован, так как процент оплаты банковскими картами среди тех, кто еще не пользуется транспондерами, быстро растет.
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На «Адмирале Кузнецове» потушили пожар

Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потушили, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 03:18
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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