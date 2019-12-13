Политика
ИзвестияЗеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа
Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в соглашении заинтересован не только Киев, но и Европа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Комсомольская правдавчера в 17:36
Зеленский: Контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен до конца года
Эхо Москвывчера в 19:04
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Политика
Песков счел неприятной ситуацию с рекордной убылью населения России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за последние 11 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Политика
Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
Каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной.
Экономика
«Мечел» может нарушить условия контракта по Эльгинскому месторождению
«Мечел» Игоря Зюзина может нарушить условия инвестиционного контракта о развитии Эльгинского месторождения угля — компания не в состоянии активно развивать инвестпроект, заявил в интервью РБК глава Якутии Айсен Николаев.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Технологии
«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx
Runa Capital и инвесткомпания основателя Dell вложили 3 млн долларов в компанию Nginx Вчера гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин сообщил об обысках в московском офисе компании-разработчика веб-сервера с открытым кодом Nginx.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» займутся экранизацией Лавкрафта
Как оказалось, сценаристы заключили контракт с Warner Bros. и вот-вот приступят к созданию пока безымянного триллера по мотивам графического романа «Лавкрафт».
Происшествия
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Семнадцатилетняя студентка напала с ножом на заведующую отделением колледжа в Чебоксарах, женщина госпитализирована с ранами лица и рук, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии.
Происшествия
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
Армия и оружие
Россию встревожило испытание американской ракеты средней дальности
Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Происшествия
Пожар повышенной сложности возник на складе на юге Москвы
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составляет 200 кв. м, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Политика
Джонсон: Великобритания покинет ЕС к 31 января 2020 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство выйдет из состава Евросоюза в срок как единое целое.
Экономика
Госдума смягчит для ЦБ условия продажи санируемых им банков
Поправки упростят ЦБ продажу акций санируемых им банков.
Спорт
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде
В Администрации президента РФ не обсуждают идею проведения в стране международных спортивных соревнований, альтернативных Олимпиаде.
Космос
«Хаббл» получил новые снимки первой межзвездной кометы Борисова
Космический телескоп «Хаббл» сделал новые снимки кометы Борисова - второго известного человечеству межзвездного объекта, пролетающего через Солнечную систему.
Экономика
Госдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
Политика
Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Политика
МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса
Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Общество
«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
«Суд принял решение взыскать 657 тыс. солидарно с ответчиков Любовь Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Армия и оружие
С-400 отразили условную атаку в Новосибирской области
В Новосибирской области комплексы С-400 «Триумф» отразили воздушную атаку условного противника, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Общество
Новый способ оплаты введут на ЗСД
В «Магистрали северной столицы» ожидают, что услуга будет востребован, так как процент оплаты банковскими картами среди тех, кто еще не пользуется транспондерами, быстро растет.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» потушили пожар
Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потушили, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.