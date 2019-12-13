Политика

РосбалтРосбалтЗеленский уверен в подписании нового контракта на транзит газа с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый контракт с РФ о транзите газа будет подписан, и считает, что главный вопрос — в его сроке действия. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает «Интерфакс».
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Зеленский уверен, что до конца года будет заключен контракт на транзит газа

ТАССвчера в 16:13

Президент Украины назвал сроки заключения контракта на транзит газа

РБКвчера в 16:45

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

РЕН ТВвчера в 16:17

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Комсомольская правдавчера в 17:36

Зеленский: Контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен до конца года

Эхо Москвывчера в 19:04

Зеленский ожидает подписания контракта по газу до конца года

Коммерсантъвчера в 19:19

Зеленский уверен, что контракт по транзиту газа будет заключён до конца года

Life.ruвчера в 17:46
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РИА Новости вчера в 22:03
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
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Президент Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя.
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РИА Новости вчера в 16:48
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ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
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Пушков считает предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений

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Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе. Об этом уведомил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
ТК Звезда вчера в 14:56
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Курс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

Британская валюта укрепляется в пятницу на фоне сообщений об убедительной победе на всеобщих выборах консерваторов, выступающих за выход Соединенного Королевства из Евросоюза уже в начале 2020 г. Курс фунта в ходе торгов в пятницу увеличивался на 2,7%, до $1,3514.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Авто

Власти России введут новый документ на автомобиль

Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.
UfacityNews.ru вчера в 15:53
Общество

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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Российская газета 11 декабря в 17:00
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Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
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Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
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После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
Спорт-Экспресс вчера в 04:00
Политика

Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
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Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
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Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
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Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
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Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
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Стая бродячих собак напала на ребенка в Омске

"Прохожим удалось отбить ребенка у стаи, после чего пострадавшего на скорой помощи увезли в детскую городскую больницу, где мальчику обработали и ушили раны", - говорится в сообщении.
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

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В Киеве задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

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Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
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В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости вчера в 12:25
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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