Политика
ИзвестияЗеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа
Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в соглашении заинтересован не только Киев, но и Европа.
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Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Комсомольская правдавчера в 17:36
Зеленский: Контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен до конца года
Эхо Москвывчера в 19:04
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Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Футбол
«Челси» продлил контракт с Томори
Защитник «Челси» Фикайо Томори подписал новый контракт на пять лет с клубом, информирует пресс-служба лондонцев.
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Евросоюз решил продлить санкции против России
Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России.
Финансы
Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Общество
Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян
Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.
Хоккей
Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве
На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Меняйло представил врио губернатора Кобзева иркутским парламентариям
Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Шоу-бизнес
Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Музыка
Ротару отказалась выступать в России из-за обрушившейся на нее критики
Общество
Руководство УМВД по Екатеринбургу увольняется со службы
Увольняются со службы в связи с выходом на пенсию начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Сергей Кулагин и начальник штаба УМВД полковник Андрей Гвоздиков.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Политика
Трамп предложил Британии торговую сделку после победы Джонсона
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой консерваторов на выборах и анонсировал торговую сделку Вашингтона и Лондона.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Политика
АдГ обвинила Меркель в «капитуляции» перед США по газовому вопросу
По словам Котре, правительство Ангелы Меркель должно было изо всех сил защищать «Северный поток-2», но вместо этого «Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», заявляет депутат.
Общество
Свердловский губернатор сделал 31 декабря выходным
Согласно документу, выходной день в субботу, 28 декабря, переносится на вторник, 31 декабря.
Здоровье
Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Экономика
Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране
На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.