Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в соглашении заинтересован не только Киев, но и Европа.

Зеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа

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