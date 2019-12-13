Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа

Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в соглашении заинтересован не только Киев, но и Европа.
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Зеленский уверен, что до конца года будет заключен контракт на транзит газа

ТАССвчера в 16:13

Президент Украины назвал сроки заключения контракта на транзит газа

РБКвчера в 16:45

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

РЕН ТВвчера в 16:17

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Комсомольская правдавчера в 17:36

Зеленский: Контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен до конца года

Эхо Москвывчера в 19:04

Зеленский ожидает подписания контракта по газу до конца года

Коммерсантъвчера в 19:19

Зеленский уверен, что контракт по транзиту газа будет заключён до конца года

Life.ruвчера в 17:46
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День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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«Челси» продлил контракт с Томори

Защитник «Челси» Фикайо Томори подписал новый контракт на пять лет с клубом, информирует пресс-служба лондонцев.
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Евросоюз решил продлить санкции против России

Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России.
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Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян

Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.
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Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Меняйло представил врио губернатора Кобзева иркутским парламентариям

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Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
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Армия и оружие

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Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия 10 декабря в 20:26
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
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ФедералПресс вчера в 01:17
Общество

Руководство УМВД по Екатеринбургу увольняется со службы

Увольняются со службы в связи с выходом на пенсию начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Сергей Кулагин и начальник штаба УМВД полковник Андрей Гвоздиков.
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Общество

В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Вести.Ru вчера в 10:03
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Трамп предложил Британии торговую сделку после победы Джонсона

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой консерваторов на выборах и анонсировал торговую сделку Вашингтона и Лондона.
РБК 02:30
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
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Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости вчера в 05:20
Происшествия

В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
РБК вчера в 20:09
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
REGNUM 02:30
Политика

АдГ обвинила Меркель в «капитуляции» перед США по газовому вопросу

По словам Котре, правительство Ангелы Меркель должно было изо всех сил защищать «Северный поток-2», но вместо этого «Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», заявляет депутат.
Хакасия-Информ 11 декабря в 20:21
Общество

Свердловский губернатор сделал 31 декабря выходным

Согласно документу, выходной день в субботу, 28 декабря, переносится на вторник, 31 декабря.
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Здоровье

Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Общественная служба новостей 11 декабря в 10:00
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Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru 03:40
Экономика

Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране

На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM вчера в 00:05
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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