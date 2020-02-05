Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

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