Политика
REGNUMЗеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
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Армия и оружие
Военные Израиля зафиксировали пуск трех ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля зафиксировала запуск трех ракет из сектора Газа в сторону еврейского государства.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Футбол
«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»
«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу (1:0).
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по Сирии.
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранту механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Азату Мифтахову.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Общество
Число погибших от коронавируса в Хубэе достигло 479
Число погибших от коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 479. Ранее сообщалось о том, что скончалась 414 человек.
Футбол
Григорян рассказал, что его поразило в новичке «Спартака» Соболеве
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz вывели на тесты
Уже в скором времени модель Hyundai Santa Cruz должна быть запущена в серийное производство, а презентация состоится в конце года.
Армия и оружие
Пентагон разместил новые ядерные боеголовки на подводных лодках
Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Кино
Харрисон Форд снимется в пятом фильме про Индиану Джонса
Актер Харрисон Форд снимается в фильмах об Индиане Джонсе с 1981 года.
Политика
Украина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов
Украина не убедила Всемирную торговую организацию (ВТО), что Россия систематически ограничивала импорт украинской железнодорожной техники и оборудования.
Гаджеты
WhatsApp перестал работать на устаревших смартфонах
WhatsApp перестал работать на смартфонах со старыми ОС Как сообщает ToDay News Ufa, популярный мессенджер WhatsApp больше не поддерживается на смартфонах со старыми ОС.
Здоровье
В России аптекам при вспышке заболеваний могут запретить повышать цены
Об инициативе запрета повышения цен на ряд лекарств в период распространения опасных заболеваний высказался зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов, пишет RT.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом десятилетия в России
Как сообщает ToDay News Ufa, «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории. Сборы киноленты перевалили за 3 млрд. рублей.
Общество
Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
Происшествия
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.