Политика

REGNUMREGNUMЗеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от «Газпрома»

РИА Новости17:37

Зеленский рассказал, куда планируют вложить выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд

ТАСС17:14

Зеленский нашел способ потратить выплаты «Газпрома»

Lenta.ru17:03

Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

РБК18:07

Зеленский определился, как потратит выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд

Московский Комсомолец17:58

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Газета.Ru16:52

Зеленский предложил потратить полученные от «Газпрома» $2,9 млрд на медицину и инфраструктуру

Коммерсантъ18:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:55, Ашберн
Здоровье

Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа

Вспышки разных штаммов птичьего гриппа выявлены одновременно во Вьетнаме и Саудовской Аравии, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (World Organisation for Animal Health, WOAH) со ссылкой на данные профильных ведомств обеих стран.
РБК 11:58
Энергетика

Газпром сократил транзит газа через Украину

Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
REGNUM вчера в 17:42
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

«АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus, сообщает «Российская газета».
Мой Брянск 12:18
Спорт

Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России

Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
Pravda.Ru 05:30
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости 07:31
Армия и оружие

Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе

Российская газета 16:43
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Армия и оружие

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости в преддверии выставки Defexpo India-2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники – корпорации "Уралвагонзавод".
РИА Новости 19:02
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК 12:59
Гаджеты

TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry

Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.
RuNews24.ru вчера в 13:37
Шоу-бизнес

Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 13:47
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa вчера в 19:42
Общество

Hyundai останавливает производство в Южной Корее из-за коронавируса

Автопроизводитель Hyundai Motor объявил о частичной приостановке производства в Южной Корее из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV, 4 февраля сообщает агентство Reuters.
REGNUM 09:30
Космос

Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников

Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.
REGNUM 02 февраля в 02:40
Футбол

Григорян рассказал, что его поразило в новичке «Спартака» Соболеве

Спорт день за днем вчера в 13:02
Политика

В Конгрессе США заявили, что Трамп может подарить Аляску России

Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп может подарить Аляску России.
Газета Кемерова 16:56
Здоровье

Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
MedikForum.ru 12:07
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Здоровье

В Омске введен карантин по гриппу

Превышение в Омске эпидемического порога на 12,5% по заболеваниям гриппом и ОРВИ зарегистрировано региональным управлением Роспотребнадзора, 4 февраля сообщается на сайте ведомства.
Красная весна 08:00
Гаджеты

Названы самые производительные смартфоны начала 2020 года

Специалисты бенчмарка AnTuTu составили рейтинг самых производительных смартфонов на январь 2020 года, который возглавили гаджеты китайских брендов.
МедиаПоток 08:03
Общество

Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Lenta.ru 18:47
Хоккей

Киселевич назначен капитаном сборной России на этап Евротура в Швеции

Ранее стало известно, что из-за травм сборной России не помогут Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков.
ProstoProSport 07:22
Авто

Показали новый Mitsubishi Outlander

В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
Новые автомобили вчера в 04:08
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Lenta.ru 17:28
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru 11:06
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира

Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой на Кубке мира.
МК-Спорт 10:48
Общество

Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России

У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
РБК 08:50
Общество

Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.
РБК 16:00
Здоровье

Затраты на борьбу с коронавирусом оценили в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила затраты на борьбу с эпидемией нового типа коронавируса 2019-nCov.
Газета.Ru 14:47
Кино

Харрисон Форд снимется в пятом фильме про Индиану Джонса

Актер Харрисон Форд снимается в фильмах об Индиане Джонсе с 1981 года.
iReactor 16:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное