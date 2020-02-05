Политика
ПрофильЗеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд
Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа. Как оказалось, деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.
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Зеленский определился, как потратит выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд
Московский Комсомолецвчера в 17:58
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
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Напомним, в январе стало известно, что гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст намерены продать часть акций.
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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Общество
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Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений предложили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты.
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Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета совместно с учеными из Израиля разработали математическую модель, которая может спрогнозировать рост структуры раковой опухоли.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
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Политика
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
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РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
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Торнтон стал 14-м игроком в истории НХЛ, который набрал 1500 очков
Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:1). 40-летний нападающий набрал 1500 очков за свою карьеру в лиге.