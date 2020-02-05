Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа. Как оказалось, деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Зеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд

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