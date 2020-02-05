Политика

ПрофильПрофильЗеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд

Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа. Как оказалось, деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.
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Зеленский нашёл применение полученным от «Газпрома» деньгам

RT на русскомвчера в 18:43

Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

РБКвчера в 18:07

Зеленский нашел способ потратить выплаты «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 17:03

Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от «Газпрома»

РИА Новостивчера в 17:37

Зеленский рассказал, куда планируют вложить выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд

ТАССвчера в 17:14

Зеленский определился, как потратит выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд

Московский Комсомолецвчера в 17:58

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Газета.Ruвчера в 16:52
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Экономика

Минстрой разработает программу социальной аренды жилья

Минстрой России прогнозирует, что предложения на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 03:50
Авто

В России появилась новая вариация Audi Q5

Уже в начальной комплектации Audi Q5 45 TDI оснащается светодиодными фарами и задними светодиодными фонарями, датчиком дождя, внешними зеркалами с электрорегулировкой и обогревом, парковочным ассистентом с датчиками сзади, электроприводом крышки багажного отделения, Audi drive select и иными опциями.
CarsWeek.ru 04:32
Футбол

В РФС ответили на сообщения СМИ о недопуске России к ЧМ-2022 в Катаре

Во вторник арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.
РИА Новости 05:25
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском вчера в 03:31
Общество

Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Lenta.ru вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подогрела слухи о беременности

34-летняя ведущая и певица Ольга Бузова спровоцировала новую волну слухов о возможной беременности.
Paparazzi.ru 02:12
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 03 февраля в 08:10
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Происшествия

Бастрыкин взял под контроль дело пластического хирурга из Краснодара

Аналогичное поручение глава ведомства дал по представленной на федеральном ТВ информации о ходе расследования уголовного дела в отношении "пластического хирурга" из Краснодарского края.
Российская газета 02:18
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета вчера в 02:29
Политика

На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий

На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Lenta.ru 01:25
Культура

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

RT на русском 04:52
Армия и оружие

Турция захотела защититься в Сирии от Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru 04:31
Происшествия

У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

Lenta.ru вчера в 20:25
Политика

Второй самолет ВКС РФ вылетел в Ухань для эвакуации россиян

Еще один борт Военно-космических сил РФ вылетел в Китай, где произошла вспышка коронавируса нового типа, чтобы эвакуировать оттуда граждан России.
Политическая Экспертиза вчера в 08:38
Экономика

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Напомним, в январе стало известно, что гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст намерены продать часть акций.
Коммерсантъ 02:43
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском вчера в 15:03
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Общество

«Известия»: в РФ предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты

Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений предложили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты.
Газета.Ru 00:58
Наука

Пермские ученые научились прогнозировать рост структуры опухоли

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета совместно с учеными из Израиля разработали математическую модель, которая может спрогнозировать рост структуры раковой опухоли.
В курсе.ру вчера в 23:52
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Экономика

Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами

Центральный банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами.
Газета.Ru 03:58
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
RT на русском 04:50
Футбол

Василий Уткин — о матчах «Тамбова» в Нижнем Новгороде: Обманывают самого президента России!

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию, согласно которой «Тамбов» оставшиеся домашние матчи в нынешнем сезоне проведет в Нижнем Новгороде.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:05
Происшествия

В Москве редакцию РБК эвакуировали из-за пожара

Газета.Ru 04:53
Общество

Минсельхоз не ожидает дефицита чеснока из-за коронавируса

ТАСС 03:09
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Хоккей

Торнтон стал 14-м игроком в истории НХЛ, который набрал 1500 очков

Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:1). 40-летний нападающий набрал 1500 очков за свою карьеру в лиге.
Спорт-Экспресс 01:29
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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