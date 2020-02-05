Политика
ПрофильЗеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд
Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа. Как оказалось, деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.
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с чего всё началось
«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», — приводит его слова пресс-служба.Собеседник05:32
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Общество
Baring Vostok попытался арестовать активы Аветисяна в Италии
РБК ознакомился с иском Evison (кипрская структура Baring Vostok, которая владеет 41,6% банка «Восточный») в суд итальянской Лукки в отношении Артема Аветисяна и его сестры Анны Аветисян, а также с решениями судов (подлинность документов подтвердил один из ответчиков).
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Армия и оружие
ЛНА борется с терроризмом, чтобы очистить Ливию от преступности
Весь личный состав Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром сражается с терроризмом, стараясь очистить территорию страны от преступности, заявил журналистам представитель ЛНА, бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари.
Политика
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса
В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70—100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Политика
Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Культура
Мама Билли Айлиш озвучила героиню Samara из серии игр Mass Effect
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Общество
В Тюмень прибыл первый самолет с россиянами, эвакуированными из Китая
В Тюменскую область прибыли 80 граждан РФ, эвакуированных из китайского города Ухань, где возникла вспышка коронавируса.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Происшествия
Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына
"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Политика
К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 89 поправок
Почти 90 поправок поступило к президентскому законопроекту об изменениях в Конституцию.
Общество
В квитанциях за ЖКХ в ряде регионов появится новая строка
Определены 16 регионов, в которых в 2020 году будут запущены программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Авто
В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition
Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
Политика
Хуснуллин оценил идею укрупнить российские регионы
В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал авторов идеи не ловить «политический хайп» и подумать о многосторонней интеграции регионов.
Происшествия
Ночью в Симферопольском водохранилище утонул автомобиль с людьми
Сегодня ночью, в 03:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе водно-спортивного комплекса «Простор» (Симферопольское водохранилище), автомобиль «ВАЗ-2115» скатился в воду.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Здоровье
Диетолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Вообще, рафинированного сахара в природе не существует. Если человек от него откажется, то через пару дней он почувствует себя лучше.
Происшествия
Пенсионерка задушила подушкой слишком настойчивого ухажера
Как выяснили в полиции, смерть "кавалера" наступила в результате асфиксии. Предположительно, пенсионерка задушила своего соседа подушкой.
Происшествия
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Общество
Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса
Для разработки вакцины от коронавируса нового типа понадобится от 8 до 10 месяцев.
Гаджеты
На Калужском заводе разработают защищенные российские смартфоны
В среду, 5 февраля, стало известно о том, что на Калужском заводе разработают защищенные российские смартфоны.