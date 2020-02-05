с чего всё началось

Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа. Как оказалось, деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Зеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд

Общество Baring Vostok попытался арестовать активы Аветисяна в Италии РБК ознакомился с иском Evison (кипрская структура Baring Vostok, которая владеет 41,6% банка «Восточный») в суд итальянской Лукки в отношении Артема Аветисяна и его сестры Анны Аветисян, а также с решениями судов (подлинность документов подтвердил один из ответчиков).

Армия и оружие ЛНА борется с терроризмом, чтобы очистить Ливию от преступности Весь личный состав Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром сражается с терроризмом, стараясь очистить территорию страны от преступности, заявил журналистам представитель ЛНА, бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари.

Общество Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70—100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.

Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.

Транспорт В России предложили изменить правила использования шипованных шин Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.

Происшествия Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына "Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Авто В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.

Политика Хуснуллин оценил идею укрупнить российские регионы В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал авторов идеи не ловить «политический хайп» и подумать о многосторонней интеграции регионов.

Общество Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.

Происшествия Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.