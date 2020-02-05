Политика

ПрофильПрофильЗеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд

Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа. Как оказалось, деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.
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с чего всё началось
«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», — приводит
 его слова пресс-служба.
Собеседник05:32

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Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Газета.Ru06:44

Зеленский рассказал, на что пойдут полученные от Газпрома деньги

REGNUM01:59

Зеленский рассказал, куда планируют вложить выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд

ТАССвчера в 17:14

Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

РБКвчера в 18:07

Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от «Газпрома»

РИА Новостивчера в 17:37

Зеленский нашёл применение полученным от «Газпрома» деньгам

RT на русскомвчера в 18:43

Зеленский нашел способ потратить выплаты «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 17:03
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество

Baring Vostok попытался арестовать активы Аветисяна в Италии

РБК ознакомился с иском Evison (кипрская структура Baring Vostok, которая владеет 41,6% банка «Восточный») в суд итальянской Лукки в отношении Артема Аветисяна и его сестры Анны Аветисян, а также с решениями судов (подлинность документов подтвердил один из ответчиков).
РБК 06:55
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Армия и оружие

ЛНА борется с терроризмом, чтобы очистить Ливию от преступности

Весь личный состав Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром сражается с терроризмом, стараясь очистить территорию страны от преступности, заявил журналистам представитель ЛНА, бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари.
ФАН 03 февраля в 15:14
Политика

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы

Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Деловое.ТВ вчера в 07:44
Общество

Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса

В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70—100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.
RT на русском 07:50
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек

Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
REGNUM 07:24
Авто

Mazda запатентовала шестицилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку

Motor 07:05
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Известия 05:59
Политика

Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
REGNUM 08:23
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Культура

Мама Билли Айлиш озвучила героиню Samara из серии игр Mass Effect

CyberSport.ru 08:49
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Общество

В Тюмень прибыл первый самолет с россиянами, эвакуированными из Китая

В Тюменскую область прибыли 80 граждан РФ, эвакуированных из китайского города Ухань, где возникла вспышка коронавируса.
BFM.ru 02:29
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Происшествия

Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына

"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
РИА Новости 08:58
Политика

К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 89 поправок

Почти 90 поправок поступило к президентскому законопроекту об изменениях в Конституцию.
Москва 24 вчера в 08:53
Общество

В квитанциях за ЖКХ в ряде регионов появится новая строка

Определены 16 регионов, в которых в 2020 году будут запущены программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.
Рамблер 02:53
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Авто

В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition

Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
SpeedMe вчера в 05:11
Политика

Хуснуллин оценил идею укрупнить российские регионы

В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал авторов идеи не ловить «политический хайп» и подумать о многосторонней интеграции регионов.
БИЗНЕС Online 08:29
Происшествия

Ночью в Симферопольском водохранилище утонул автомобиль с людьми

Сегодня ночью, в 03:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе водно-спортивного комплекса «Простор» (Симферопольское водохранилище), автомобиль «ВАЗ-2115» скатился в воду.
КИА 02:36
Общество

Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
RT на русском 06:58
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Здоровье

Диетолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье

Вообще, рафинированного сахара в природе не существует. Если человек от него откажется, то через пару дней он почувствует себя лучше.
Вечерний курьер вчера в 02:31
Происшествия

Пенсионерка задушила подушкой слишком настойчивого ухажера

Как выяснили в полиции, смерть "кавалера" наступила в результате асфиксии. Предположительно, пенсионерка задушила своего соседа подушкой.
Вести.Ru 05:55
Происшествия

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
РИА Новости 05:12
Футбол

FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Коммерсантъ 05:48
Общество

Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса

Для разработки вакцины от коронавируса нового типа понадобится от 8 до 10 месяцев.
REGNUM 07:07
Гаджеты

На Калужском заводе разработают защищенные российские смартфоны

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что на Калужском заводе разработают защищенные российские смартфоны.
Piter.tv 06:03
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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