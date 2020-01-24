Политика
RT на русскомЗеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
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Политика
Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере
Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.
Футбол
Кокорин согласился перейти в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Здоровье
Здоровье в шаге от дома. Как медицина пришла к каждому жителю Подмосковья
Медицина стала одной из главных тем во время первого обращения губернатора к жителям в 2013 году.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве своих детей
В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Кудымкара, которую подозревают в убийстве двух малолетних детей.
Фигурное катание
Фигуристы из России заняли весь пьедестал среди спортивных пар на ЧЕ
Российские фигуристы заняли все три призовых места на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.
Футбол
ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Происшествия
В Турции назвали число пострадавших при землетрясении
Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
Футбол
«ПСЖ» и «Ювентус» хотят обменяться игроками
По данным источника, Кюрзава может быть обменян на Маттиа Де Шильо, который хочет получать больше игровой практики.
Общество
В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
Здоровье
В Красноярске родились дети с онкологическим заболеванием
Заболевания возникли у детей еще на эмбриональном уровне и что именно могло повлиять на этот диагноз - определить сложно.
Общество
Глава Забайкалья поздравил студентов с праздником, прочитав рэп
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов захотел поздравить студентов с Татьниным днем необычно, творчески.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует в марте выпустить новый бюджетный iPhone
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Apple планирует с помощью нового iPhone расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Авто
Ждём техосмотра и подорожания ОСАГО
Скандальный медосмотр перенесли на июль Попытка внедрить новую процедуру в ноябре закончилась грандиозным скандалом (даже Владимир Путин вмешался), потому что резко увеличила стоимость медосмотра – до 7-8 тысяч рублей.
Игры
SuperData: продажи RDR 2 на ПК удвоились после выхода в Steam, но всё ещё не впечатляют
Согласно отчёту SuperData Research о цифровом рынке игр, продажи Red Dead Redemption 2 более чем удвоились после выхода в Steam.
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Политика
Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
Кино
Актриса Татьяна Чердынцева: Я была ученицей Мессинга
Татьяна Чердынцева родилась в Минске.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Гаджеты
Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих флагманских смартфонов
Эксперты «Роскачества» рассказали о результатах сравнения дешевых и дорогих смартфонов.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.