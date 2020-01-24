Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
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Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным

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Зеленский: конфликт в Донбассе навсегда оставит шрам между странами

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Здоровье в шаге от дома. Как медицина пришла к каждому жителю Подмосковья

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Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.
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Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
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В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток 07:01
Происшествия

В Турции назвали число пострадавших при землетрясении

Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
РИА Новости 15:40
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«ПСЖ» и «Ювентус» хотят обменяться игроками

По данным источника, Кюрзава может быть обменян на Маттиа Де Шильо, который хочет получать больше игровой практики.
Спорт-Экспресс 14:11
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В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
ТАСС 21:56
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В Красноярске родились дети с онкологическим заболеванием

Заболевания возникли у детей еще на эмбриональном уровне и что именно могло повлиять на этот диагноз - определить сложно.
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Общество

Глава Забайкалья поздравил студентов с праздником, прочитав рэп

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов захотел поздравить студентов с Татьниным днем необычно, творчески.
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Bloomberg: Apple планирует в марте выпустить новый бюджетный iPhone

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Apple планирует с помощью нового iPhone расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.
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Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
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Политика

Трамп показал логотип Космических сил США

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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

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Ждём техосмотра и подорожания ОСАГО

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Путин не стал пожимать руку Пенсу

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Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
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Актриса Татьяна Чердынцева: Я была ученицей Мессинга

Татьяна Чердынцева родилась в Минске.
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Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

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Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
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Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

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