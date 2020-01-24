Политика

Вести.RuВести.RuЗеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
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Зеленский заявил о важности прямых переговоров с Путиным

REGNUM00:57

Зеленский: веду прямой диалог с Путиным, чтобы вернуть людей и закончить войну

Газета.Ruвчера в 15:13

Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным

РИА Новостивчера в 17:50

Зеленский объяснил, зачем ведет прямой диалог с Путиным

URA.Ruвчера в 16:11

Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным

Lenta.ruвчера в 15:38

Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

Известиявчера в 15:19

Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным

РБКвчера в 19:27
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Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 00:17
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
РИА Новости 00:19
Политика

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
РИА Новости вчера в 16:40
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Вести.Ru вчера в 16:52
Экономика

Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен

Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Газета Малый бизнес вчера в 05:50
Общество

Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день

С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".
Российская газета вчера в 23:05
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Известия вчера в 05:42
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Известия 23 января в 04:27
Происшествия

Перекрывший в Москве движение водитель фуры получил часть зарплаты

Известия вчера в 13:15
Политика

Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Известия вчера в 21:12
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Кино

Disney официально начал работу над сиквелом «Капитан Марвел»

Блокбастер 2019 года «Капитан Марвел», с Бри Ларсон в роли Кэрол Дэнверс, собрал 1,13 миллиарда долларов в мировом прокате.
Inc-news.ru 23 января в 11:06
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

RT на русском вчера в 08:57
Происшествия

Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение

Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
РИА Новости вчера в 06:58
Космос

На спутнике Юпитера может зародиться жизнь

Ученые считают, что на спутнике Юпитера Европе может зародиться жизнь. Об этом пишет издание Inforeactor.ru.
Подмосковье Сегодня вчера в 04:27
Хоккей

Овечкин вошел в первую сборную НХЛ

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вошел в состав первой символический сборной Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010-х годов.
Газета.Ru вчера в 21:19
Кино

В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Культуромания вчера в 12:16
Кино

Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей

Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Красная весна вчера в 21:58
Космос

Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды

РИА Новости вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Экспресс газета 22 января в 22:30
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
РЕН ТВ вчера в 11:34
Общество

Разведенных родителей обяжут платить за жилье детей

В третьем, окончательном, чтении Госдума приняла закон, регламентирующий обязанность разведенных родителей в равной мере нести затраты на содержание жилья для их совместного ребенка.
IrkutskMedia 23 января в 07:30
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews вчера в 01:18
Политика

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия вчера в 19:45
Здоровье

Врачи назвали 8 вредных продуктов для людей с диабетом

При диабете лучше избегать продуктов, которые насыщены быстрыми углеводами и плотным жиром.
Shraibikus News 22 января в 06:08
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Наука

В Госдуме оценили назначение Фалькова на должность министра науки и высшего образования

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова рассчитывает на конструктивную работу с новым главой Минобрнауки.
Парламентская газета 22 января в 01:07
Здоровье

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.
iReactor вчера в 14:57
Политика

Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Газета.Ru вчера в 07:51
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