Политика
Вестник КавказаЗеленский рассказал о важности прямых переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать", - заявил он, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Говоря о намерении "найти выход из ситуации" по урегулированию конфликта в Донбассе, Зеленский упомянул и необходимость договариваться с Москвой.ТАСС05:27
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Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
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ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Общество
В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса
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РИА Новости 03:53
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Авто
Почему у некоторых автомобилей лючок бензобака расположен с левой стороны
В России все АЗС — двухсторонние, потому что и расположение лючка бензобака бывает разным: у одних автомобилей он левый, у других — правый.
74.ru 07:32
Общество
Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
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Apple готовит умные очки Apple Glasses
Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
ITZine.ru вчера в 11:10
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Армия и оружие
Лавров оценил план США по размещению ядерных ракет в Польше
В российском МИД прокомментировали намерение Штатов переместить ядерное оружие из Германии в Польшу.
Городовой 06:31
Общество
Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг
Газета.Ru 06:19
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» впервые отправился в Индийский океан
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» совершит дальний поход в Индийский океан, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Взгляд.ру 02:19
Наука
В пустых свитках Мертвого моря ученые нашли текст
Evo-rus.com 18 мая в 11:42
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
RT на русском 05:18
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Парикмахерским разрешили работать с 25 мая в Красноярском крае
В самом тексте приказа даются рекомендации владельцам парикмахерских – соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.
ИА Запад24 07:20
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Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике. Об этом сообщает портал Mkset.ru.
RT на русском 07:35
Политика
Зеленский: Порошенко ждет очень много разных приключений и приговоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшего руководителя страны Петра Порошенко, а также его окружение «ожидает еще много приключений и расследований».
Коммерсантъ 04:57
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Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
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РИА Новости 18 мая в 09:05
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Полиция раскрыла схему банды, ворующей дорогие детали с каршеринговых авто
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Ридус 07:18
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК вчера в 11:44
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Шлеменко рассказал о новом контракте с UFC
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался относительно договора, который намерен подписать с UFC.
Sport.ru 05:14
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Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
Известия 07:15
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
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Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Шоу-бизнес
Отцом ребенка Марии Порошиной оказался чиновник из Совета Федерации
Существует еще одна версия о том, кто же на самом деле является отцом пятого ребенка актрисы.
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Суд в Сингапуре впервые вынес смертный приговор по Zoom
В Сингапуре Верховный суд впервые вынес смертный приговор с помощью видеоконференции в Zoom.
Телеканал RTVI 07:13