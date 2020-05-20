Политика

Вестник КавказаВестник КавказаЗеленский рассказал о важности прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать", - заявил он, пишет ТАСС.
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Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Говоря о намерении "найти выход из ситуации" по урегулированию конфликта в Донбассе, Зеленский упомянул и необходимость договариваться с Москвой.
ТАСС05:27

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Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

RT на русском05:55

Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

РБК05:15

Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Известия05:42

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным по Донбассу

Интерфакс05:42

Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

ТАСС05:27

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Российская газета05:50

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

РЕН ТВ05:09
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

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Интерфакс 03:02
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
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Общество

В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса

Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:53
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Авто

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В России все АЗС — двухсторонние, потому что и расположение лючка бензобака бывает разным: у одних автомобилей он левый, у других — правый.
74.ru 07:32
Общество

Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом

Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
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Гаджеты

Apple готовит умные очки Apple Glasses

Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
ITZine.ru вчера в 11:10
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Общество

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
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Армия и оружие

Лавров оценил план США по размещению ядерных ракет в Польше

В российском МИД прокомментировали намерение Штатов переместить ядерное оружие из Германии в Польшу.
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Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг

Газета.Ru 06:19
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«Мегафон» запустил новую тарифную линейку

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Политика

Зеленский: Порошенко ждет очень много разных приключений и приговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшего руководителя страны Петра Порошенко, а также его окружение «ожидает еще много приключений и расследований».
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Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Полиция раскрыла схему банды, ворующей дорогие детали с каршеринговых авто

Преступники делали все очень просто: брали в аренду машину, везли ее к себе в гараж и скручивали отдельные дорогие детали.
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Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой

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Шлеменко рассказал о новом контракте с UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался относительно договора, который намерен подписать с UFC.
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Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
Известия 07:15
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«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
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Отцом ребенка Марии Порошиной оказался чиновник из Совета Федерации

Существует еще одна версия о том, кто же на самом деле является отцом пятого ребенка актрисы.
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Суд в Сингапуре впервые вынес смертный приговор по Zoom

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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