Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Говоря о намерении "найти выход из ситуации" по урегулированию конфликта в Донбассе, Зеленский упомянул и необходимость договариваться с Москвой.

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать", - заявил он, пишет ТАСС.

Зеленский рассказал о важности прямых переговоров с Путиным

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. 4,3K

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 282

Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 1,3K

Шоу-бизнес Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь. 223

Общество В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона. 9

Авто Почему у некоторых автомобилей лючок бензобака расположен с левой стороны В России все АЗС — двухсторонние, потому что и расположение лючка бензобака бывает разным: у одних автомобилей он левый, у других — правый.

Общество Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». 211

Гаджеты Apple готовит умные очки Apple Glasses Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple. 8

Общество Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике. Об этом сообщает портал Mkset.ru. 1

Здоровье Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 8

Происшествия Полиция раскрыла схему банды, ворующей дорогие детали с каршеринговых авто Преступники делали все очень просто: брали в аренду машину, везли ее к себе в гараж и скручивали отдельные дорогие детали.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие. 11

Единоборства Шлеменко рассказал о новом контракте с UFC Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался относительно договора, который намерен подписать с UFC.