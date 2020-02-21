Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах". Также он заявил, что понимает, что у местных жителей происходящее вызвало обеспокоенность. Зеленский подчеркнул, что заказчики и организаторы этой "дикости" должны понести ответственность.
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Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»

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Зеленский пообещал наказать виновных в нагнетании паники на Украине

Взгляд.ру13:39

Зеленский обвинил «вирусологов в спортивных костюмах» в организации беспорядков

Московский Комсомолец17:26

Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине

RT на русском14:49

Зеленский сообщил о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине

РЕН ТВ15:41

Зеленский пообещал наказать за беспорядки в поселке, куда эвакуировали украинцев из Китая

ТАСС14:02

Зеленский пообещал наказать за беспорядки из-за эвакуированных из Китая

РБК16:28
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Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости вчера в 04:42
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости 14:22
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
RT на русском 05:27
Происшествия

В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
РБК 14:01
Политика

Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста»

Gazeta.SPb вчера в 05:37
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru 17:30
Политика

Порошенко заявил, что Путин опаснее коронавируса

Пётр Порошенко добавил, что Владимир Путин намерен забрать не только украинскую землю, но и душу.
Говорит Москва 09:57
Биатлон

Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира

Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Вести.Ru 08:42
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Авто

КамАЗ показал беспилотный грузовик «Челнок»

Главным конструктором инновационных автомобилей КАМАЗ является Сергей Назаренко, который отмечает, что «Челнок» имеет ряд преимуществ перед обычными грузовиками в плане своей формы.
Tvoe-avto.com 19 февраля в 10:51
Футбол

Экс-полузащитник «Локомотива» Касаев вернулся в «Аланию»

Бывший полузащитник "Локомотива" Алан Касаев стал игроком владикавказской "Алании".
Soccer.ru 14:23
Политика

В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах

На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Евразия Daily 06:12
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек

Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек, сообщил в пятницу центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
РИА Новости 17:05
Финансы

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 1 коп. до 64,21 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 6 коп. и достиг отметки — 69,28 руб. Нефть марки Brent снизилась на 1,13% и составила 58,64 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:23
Экономика

Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования

В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Автостат вчера в 03:39
Шоу-бизнес

Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»

Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
NewInform 19 февраля в 11:22
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия 12:18
Культура

Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова.
Газета.Ru 18 февраля в 02:42
Футбол

Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 17:35
Армия и оружие

Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Инфорос 09:28
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Lenta.ru 11:58
Политика

Максима Каца исключили из «Яблока»

Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Ведомости 15:37
Экономика

В России названы регионы с максимальным ростом зарплат в 2020 году

В каких регионах нашей страны в 2020 году ожидается максимальный рост заработной платы, поведали в Финансовом университете при правительстве России.
Южный Федеральный вчера в 06:56
Шоу-бизнес

Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети

Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
ФАН 12:27
Кино

В Сети появились первые фото Паттинсона со съемок нового «Бэтмена»

RuNews24.ru 15:07
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В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку

Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
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Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru 13:59
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском 13:48
Гаджеты

Владимирские девушки рассказали, что подарят своим мужчинам на 23 февраля

КП - Владимир 19 февраля в 17:00
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
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