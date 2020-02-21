Политика
РИА НовостиЗеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах". Также он заявил, что понимает, что у местных жителей происходящее вызвало обеспокоенность. Зеленский подчеркнул, что заказчики и организаторы этой "дикости" должны понести ответственность.
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Зеленский обвинил «вирусологов в спортивных костюмах» в организации беспорядков
Московский Комсомолец17:26
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Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
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Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
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Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
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Пётр Порошенко добавил, что Владимир Путин намерен забрать не только украинскую землю, но и душу.
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Авто
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Главным конструктором инновационных автомобилей КАМАЗ является Сергей Назаренко, который отмечает, что «Челнок» имеет ряд преимуществ перед обычными грузовиками в плане своей формы.
Футбол
Экс-полузащитник «Локомотива» Касаев вернулся в «Аланию»
Бывший полузащитник "Локомотива" Алан Касаев стал игроком владикавказской "Алании".
Политика
В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах
На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек, сообщил в пятницу центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Финансы
Рубль слабо снижается к доллару и евро
Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 1 коп. до 64,21 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 6 коп. и достиг отметки — 69,28 руб. Нефть марки Brent снизилась на 1,13% и составила 58,64 доллара за баррель.
Экономика
Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования
В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Культура
Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова.
Футбол
Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах
Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
Армия и оружие
Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Политика
Максима Каца исключили из «Яблока»
Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Экономика
В России названы регионы с максимальным ростом зарплат в 2020 году
В каких регионах нашей страны в 2020 году ожидается максимальный рост заработной платы, поведали в Финансовом университете при правительстве России.
Шоу-бизнес
Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети
Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Гаджеты
Владимирские девушки рассказали, что подарят своим мужчинам на 23 февраля
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.