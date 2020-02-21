Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя беспорядки в Новых Санжарах, заявил, что «кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику». По словам главы государства, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах. Обращение Зеленского размещено на его странице в Facebook.
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