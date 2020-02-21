Политика
RT на русскомЗеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя беспорядки в Новых Санжарах, заявил, что «кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику». По словам главы государства, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах. Обращение Зеленского размещено на его странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Футбол
Хави назвал условия для назначения главным тренером «Барселоны»
Известный в прошлом игрок Хави выдвинул ряд условий во время переговоров с «Барселоной» по поводу возможного назначения наставника ФК «Аль-Садд» на пост главного тренера каталонцев, сообщает Cadena Ser.
Наука
Обнаружены неизвестные виды рыб в Арктических озерах
На Камчатке, в Корякии и на Чукотке, при изучении озер, расположенных в отдаленных областях, ученые нашли ранее неизвестные виды рыб.
Происшествия
Защитник Чернигова
Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что серьезно обеспокоен агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб.
Футбол
Переход Рами в «Сочи» подтвердил агент
Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руис, представляющий интересы французского защитника Аделя Рами, сообщил, что его клиент перебрался в «Сочи».
Энергетика
Новак рассказал о предложении РФ по цене на нефть для Белоруссии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия сделала Белоруссии предложение по ценам на нефть.
Происшествия
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Армия и оружие
Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США
Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за преображение
Армия и оружие
В США назвали преимущества Су-35 перед F-15EX
Эксперты издания Military Watch пришли к выводу, что российский истребитель поколения 4++ Су-35 лучше американского F-15EX.
Общество
Глава Минздрава Украины покинула санаторий с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год
Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
Футбол
Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах
34-летний англичанин провел 393 матча за «Манчестер Юнайтед», 98 за «Эвертон» и 9 за «Дерби Каунти».
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Шоу-бизнес
Жена миллиардера пожаловалась на тяжелую жизнь в Монако
Анна Вишневская - жена миллиардера, бывшего совладельца Совкомбанка Василия Клюкина - пожаловалась подписчикам в соцсети Instagram на тяжелую жизнь в Монако.
Финансы
Доллар взлетел из-за коронавируса
Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Космос
Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов
Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Космос
Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами
По мнению учёных, вирусы, как внеклеточная форма жизни, могут распространяться по галактике даже на внешне мёртвых космических скалах.
Наука
В борьбе с диабетом поможет обильный завтрак
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявит войну России
Киев не объявляет войну Москве потому, что Россия - это "ядерное государство", пояснил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.