с чего всё началось

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял. Об этом политик сказал в интервью "Интерфаксу".

Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

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