Политика
Газета.RuЗеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял. Об этом политик сказал в интервью "Интерфаксу".
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с чего всё началось
В интервью агентству "Интерфакс-Украина" украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшейся 9 декабря в рамках нормандского саммита в Париже.Инфорос07:05
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