Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял. Об этом политик сказал в интервью "Интерфаксу".
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В интервью агентству "Интерфакс-Украина
" украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшейся 9 декабря в рамках нормандского саммита в Париже.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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