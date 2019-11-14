Политика
Lenta.ruЗеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране. Его видеообращение опубликовано в Facebook. Зеленский считает, что депутаты таким образом «отменили действительно экономическое рабство».
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«Опять Зеля под кайфом»: В Сети появилось видео со «странным» президентом Украины
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«Это дно» — неадекватный Зеленский поблагодарил нардепов за голосование по рынку земли
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