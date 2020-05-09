Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский раскрыл ожидания от Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой роли бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в украинском правительстве и раскрыл свои ожидания после его назначения. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает «Укринформ».
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Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

РБК12:23

Зеленский раскрыл ожидания от Саакашвили

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Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

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Зеленский рассказал об ожиданиях результатов работы Саакашвили

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Зеленский ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

РЕН ТВ10:07

Зеленский ожидает от Саакашвили реформу таможни в ближайшие месяцы

Коммерсантъ11:27
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
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Авто

ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»

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Общество

Соловьев пожаловался на своих «продажных» недоброжелателей в Telegram

По мнению телеведущего, люди, которые пишут в анонимных Telegram-каналах — «накипь» и «продажные ничтожества».
Live24 вчера в 04:39
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Происшествия

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском 13:56
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Политика

В действиях властей Ирана увидели нацизм

Госсекретарь США Майкл Помпео в годовщину выхода страны из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СПВД) сравнил действия иранских властей с нацизмом.
Lenta.ru 18:31
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Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II

Согласно источникам французского издания ActuGaming, Blizzard Entertainment готовит несколько новых проектов, одним из которых является обновлённая версия Diablo II.
3DNews 06:59
Общество

В ЧР 20 родственникам ветеранов ВОВ вручили ключи от новых квартир

ИА Грозный-Информ 14:03
Общество

Российский миллиардер предложил губернатору закрыть Оленегорск

Крупнейший акционер "Северстали" Алексей Мордашов предложил главе региона Андрею Чибису закрыть Оленегорск, где находится предприятие компании - комбинат "Олкон".
Северпост вчера в 14:01
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Общество

ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе

РИА Новости 16:49
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Общество

В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми

На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми.
Парламентская газета 11:53
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Политика

В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом

Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru вчера в 03:00
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Общество

Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев

Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM 17:37
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Армия и оружие

Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил

Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Здоровье

В Минздраве обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Сегодня, 8 мая, на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что все регионы в связи с различными национальными и культурными традициями и устоями восприняли режим самоизоляции по-разному.
RuNews24.ru вчера в 09:29
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Политика

В Минске проходит военный парад

Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
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Происшествия

В больнице Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов

8 мая стало известно о смерти 19-летнего жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, впавшего в кому после операции по удалению опухоли головного мозга.
Горобзор.ру вчера в 13:25
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Армия и оружие

Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России

Россия продолжит совершенствовать Вооружённые Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия.
RT на русском 18:43
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Общество

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости 14:48
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Шоу-бизнес

Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:

На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
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Культура

El País (Испания): факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой (El País)

На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
ИноСМИ 18:18
Здоровье

Главврача больницы в Екатеринбурге оштрафовали после вспышки COVID-19

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Общество

В Сеуле закрыли клубы и бары из-за новой вспышки коронавируса

Власти Сеула приостановили на неопределенный срок работу ночных клубов, баров и других развлекательных заведений из-за новой локальной вспышки коронавирусной инфекции.
Дождь 08:20
Политика

Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус

Бывший президент США Барак Обама оценил действия нынешнего главы государства Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:31
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Морские гребневики пожирают потомство для удержания новых территорий

После завершения тёплого сезона гребневики начинают активно размножаться, чтобы сформировать пищевой резерв из собственного голодающего потомства.
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Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой

Когда-то в Сети появился совместный снимок Веры Брежневой и дочери Валерия Меладзе - Инги.
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Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam

Horizon Zero Dawn от студии Guerrilla Games заняла десятую строчку в списке желаемых игр в Steam.
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Рабьо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон»

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Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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