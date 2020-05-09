Политика
Lenta.ruЗеленский раскрыл ожидания от Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой роли бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в украинском правительстве и раскрыл свои ожидания после его назначения. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает «Укринформ».
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Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
Авто
ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»
Автоновости дня вчера в 05:08
Общество
Соловьев пожаловался на своих «продажных» недоброжелателей в Telegram
По мнению телеведущего, люди, которые пишут в анонимных Telegram-каналах — «накипь» и «продажные ничтожества».
Live24 вчера в 04:39
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Политика
В действиях властей Ирана увидели нацизм
Госсекретарь США Майкл Помпео в годовщину выхода страны из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СПВД) сравнил действия иранских властей с нацизмом.
Lenta.ru 18:31
Киберспорт
Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II
Согласно источникам французского издания ActuGaming, Blizzard Entertainment готовит несколько новых проектов, одним из которых является обновлённая версия Diablo II.
3DNews 06:59
Общество
В ЧР 20 родственникам ветеранов ВОВ вручили ключи от новых квартир
ИА Грозный-Информ 14:03
Общество
Российский миллиардер предложил губернатору закрыть Оленегорск
Крупнейший акционер "Северстали" Алексей Мордашов предложил главе региона Андрею Чибису закрыть Оленегорск, где находится предприятие компании - комбинат "Олкон".
Северпост вчера в 14:01
Общество
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
РИА Новости 16:49
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми.
Парламентская газета 11:53
Политика
В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом
Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия 10:49
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru вчера в 03:00
Общество
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM 17:37
Армия и оружие
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Здоровье
В Минздраве обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Сегодня, 8 мая, на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что все регионы в связи с различными национальными и культурными традициями и устоями восприняли режим самоизоляции по-разному.
RuNews24.ru вчера в 09:29
Политика
В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
Происшествия
В больнице Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов
8 мая стало известно о смерти 19-летнего жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, впавшего в кому после операции по удалению опухоли головного мозга.
Горобзор.ру вчера в 13:25
Армия и оружие
Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России
Россия продолжит совершенствовать Вооружённые Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия.
RT на русском 18:43
Общество
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости 14:48
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес
Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:
На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
Культура
El País (Испания): факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой (El País)
На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
ИноСМИ 18:18
Общество
В Сеуле закрыли клубы и бары из-за новой вспышки коронавируса
Власти Сеула приостановили на неопределенный срок работу ночных клубов, баров и других развлекательных заведений из-за новой локальной вспышки коронавирусной инфекции.
Дождь 08:20
Политика
Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус
Бывший президент США Барак Обама оценил действия нынешнего главы государства Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:31
Наука
Морские гребневики пожирают потомство для удержания новых территорий
После завершения тёплого сезона гребневики начинают активно размножаться, чтобы сформировать пищевой резерв из собственного голодающего потомства.
News.ru 08:25
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой
Когда-то в Сети появился совместный снимок Веры Брежневой и дочери Валерия Меладзе - Инги.
Paparazzi.ru вчера в 13:33
Спорт
Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam
Horizon Zero Dawn от студии Guerrilla Games заняла десятую строчку в списке желаемых игр в Steam.
CyberSport.ru 07:16
Футбол
Рабьо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон»
Наряду с мамой-агентом, которая хочет трудоустроить сына в АПЛ, игрок надеется перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон».
Бомбардир.ру 17:15
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня 14:38