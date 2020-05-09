Политика

РБКРБКЗеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
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Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

РБК12:23

Зеленский раскрыл ожидания от Саакашвили

Lenta.ru11:58

Зеленский ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

РЕН ТВ10:07

Зеленский рассказал об ожиданиях результатов работы Саакашвили

RT на русском11:08

Зеленский ожидает в ближайшие месяцы от Саакашвили результата на посту в комитете реформ

ТАСС10:36

Зеленский ожидает от Саакашвили реформу таможни в ближайшие месяцы

Коммерсантъ11:27

Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

РИА Новости09:59
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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