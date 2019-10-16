Политика

REGNUMREGNUMЗеленский рассказал об условиях отвода ВСУ в Донбассе

Украина намерена отвести войска на нескольких участках линии соприкосновения в Донбассе после «семи дней тишины», заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 октября во время встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом.
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Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

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Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова

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Общество

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Депутаты предложили наделить медицинских работников «скорой» правом оказывать помощь гражданину, который не в состоянии дать на это согласие.
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Общество

Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме

Известный американский инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск примет участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который стартует 18 октября.
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Общество

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
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Технологии

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Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»

Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.
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