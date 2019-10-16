Украина намерена отвести войска на нескольких участках линии соприкосновения в Донбассе после «семи дней тишины», заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 октября во время встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом.

Зеленский рассказал об условиях отвода ВСУ в Донбассе

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