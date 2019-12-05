Политика
Lenta.ruЗеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен на «нормандском саммите» в Париже предложить идею создания «муниципальной стражи» в Донбассе, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на участника встречи украинского лидера с активистами, пострадавшими в результате разгона митинга в Киеве во время протестов 2013 года.РБК15:23
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