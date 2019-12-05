с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.

Общество ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.

Происшествия Признавшего вину фигуранта «московского дела» приговорили к штрафу Фигуранта «московского дела» Павла Новикова приговорили к штрафу в размере 120 000 руб. по обвинению в применении насилия к представителю власти, передает корреспондент «Медиазоны» из Тверского суда.

Политика Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».

Здоровье Проверка облбольницы Сахалина выявила просроченные лекарства Напомним, поводом для проверки стали сообщения местной прессы о том, что в областной больнице используются медпрепараты с истекшим сроком, материалы одноразового использования, а также нарушаются условия труда.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Футбол «Зенит» примет «Динамо» в 19-м туре премьер-лиги Зенит сыграет дома с Динамо в матче 19-го тура премьер-лиги. После 18 туров Зенит набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Общество В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Происшествия Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Происшествия Подозреваемый в хищении 1,6 млрд отправлен под домашний арест Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест одного из подозреваемых в хищении 1,6 млрд рублей при строительстве морского терминала в Калининградской области, сообщил представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ 5 декабря, передает ТАСС.

Политика Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.

Политика Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Общество Петербургский ретейлер резко сокращает число магазинов Ретейлер объяснял ситуацию необходимостью завершить строительство ТЦ, обещал покрыть долг в октябре, потом в ноябре, но "Интерторг" реализовал один из крупных объектов, а также несколько магазинов в Санкт-Петербурге и других городах, однако оплаты по долгам не производит, — комментирует представитель компании HEINEKEN в России.

Политика Медведев предупредил о последствиях протестов Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Китай ввел ограничения в отношении американских дипломатов Китай зеркально ответил на введенные ранее США ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из Поднебесной.