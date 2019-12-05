Политика
Lenta.ruЗеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский намерен на «нормандском саммите» в Париже предложить идею создания «муниципальной стражи» в Донбассе, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на участника встречи украинского лидера с активистами, пострадавшими в результате разгона митинга в Киеве во время протестов 2013 года.РБК15:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве
Журналист Владимир Познер рассказал изданию "Газета.ру", что не будет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал его "чужим для России", а его деятельность "предательской для родины".
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Политика
«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию
"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
Армия и оружие
NRK (Норвегия): сотни человек погибли, а Норвегия помалкивала (NRK)
На воздух взлетел оружейный склад, погибло несколько сот человек. Но Норвегия об этой трагедии узнала лишь через несколько недель.
Технологии
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Происшествия
Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Происшествия
Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем
Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие наушники
На тестах были как новые, так и прошлогодние модели, причем именно наушники 2018 года снова оказались в лидерах, а это Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.
Общество
Патриарх Кирилл своим словом может спасти мир от голода
Одна из последних страшилок называется «Предсказано наступление гибельного голода по всей Земле».
Общество
Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании.
Футбол
Артем Дзюба прокомментировал задержания фанатов «Спартака»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые прокомментировал массовые задержания болельщиков клуба "Спартак".
Политика
«Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит
Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Политика
Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
С 1 марта 2020 года граждане Украины могут лишиться права пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей младше 16 лет), сообщает агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Кино
Вышел новый дублированный трейлер ремейка мультфильма «Мулан»
На YouTube-канале "Disney Россия" премьерован новый дублированный трейлер очередного диснеевского ремейка - "Мулан".
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота
Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января
Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 6,6%, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР).
Общество
Таможенники Бурятии разъяснили новые нормы ввоза товаров
С 1 января 2020 года изменится норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, доставляемых из-за рубежа в международных почтовых отправлениях и перевозчиком, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
Шоу-бизнес
Звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун выходит замуж
Вчера стало известно о помолвке пары. 31-летняя артистка впервые вышла в свет со своим избранником в январе этого года.
Экономика
Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн.
Политика
Песков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря.
Общество
Зарплаты учителям по всей России намерены выравнять
В России нет единой системы оплаты труда учителей, поэтому за одинаковую работу педагоги получают разные зарплаты.