с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.

Шоу-бизнес Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве Журналист Владимир Познер рассказал изданию "Газета.ру", что не будет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал его "чужим для России", а его деятельность "предательской для родины".

Политика США ввели новые антироссийские санкции США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.

Технологии Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.

Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

Гаджеты В Роскачестве назвали лучшие наушники На тестах были как новые, так и прошлогодние модели, причем именно наушники 2018 года снова оказались в лидерах, а это Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.

Политика «Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Политика Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам С 1 марта 2020 года граждане Украины могут лишиться права пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей младше 16 лет), сообщает агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Экономика Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.

Общество Таможенники Бурятии разъяснили новые нормы ввоза товаров С 1 января 2020 года изменится норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, доставляемых из-за рубежа в международных почтовых отправлениях и перевозчиком, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Экономика Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн.

Политика Песков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря.