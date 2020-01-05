Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива. Об этом 5 января сообщило интернет-издание «Страна.ua».

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

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