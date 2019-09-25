Политика

РБКРБКЗеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
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«При посадке самолёта Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — сказал источник.
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С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
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В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»

В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
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Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

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Военным пенсионерам повысят пенсии на 6,3% с 1 октября

С 1 октября 2019 года пенсионные выплаты военных пенсионеров будут увеличены на 6,3%. Пенсия бывших военнослужащих рассчитывается индивидуально в зависимости от звания, должности и срока службы.
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Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol.
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На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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Немецкий политик, председатель отделения Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг выступил за постепенное снятие санкций с России.
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