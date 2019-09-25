Политика
РБКЗеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
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Политика
Путин обсудит с правительством РФ доходы граждан
Сегодня, 25 сентября, президент России Владимир Путин встретится с членами правительства для обсуждения актуальных проблем, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 00:34
Политика
Зеленский пожаловался Трампу на несоблюдение санкций против РФ
Президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в июле, обвинил Францию и Германию в "несоблюдении антироссийских санкций".
РЕН ТВ 10:47
Общество
Чайка анонсировал масштабные проверки в лесной отрасли
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в первом полугодии 2020 года по всей стране планируется проведение масштабных проверок в сфере лесопользования, сообщает РИА Новости.
RT на русском 07:13
Происшествия
При посадке в Барнауле у Boeing 767 загорелась стойка шасси
«При посадке самолёта Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — сказал источник.
RT на русском 10:55
Армия и оружие
Украинские силовики выкрали в Донбассе еще одного военнослужащего
Задержанный украинскими силовиками был ранее объявлен в розыск по подозрению в террористической деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Lenta.ru 09:47
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Экономика
Военным пенсионерам повысят пенсии на 6,3% с 1 октября
С 1 октября 2019 года пенсионные выплаты военных пенсионеров будут увеличены на 6,3%. Пенсия бывших военнослужащих рассчитывается индивидуально в зависимости от звания, должности и срока службы.
Pravda.Ru вчера в 10:09
Экономика
Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Финансовые консультанты, которые управляют деньгами состоятельных людей, начали менять инвестиционные стратегии, готовясь к рецессии.
Lenta.ru 04:05
Авто
Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020
Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol.
Автоновости дня вчера в 07:52
Гаджеты
Дебют смартфона Vivo U10: экран Halo FullView, тройная камера и батарея на 5000 мА·ч
За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.
3DNews вчера в 03:56
Футбол
Футболисты «Томи» разгромили «Тамбов» в Кубке России
В Томске состоялся матч 1/16 финала Кубка России по футболу между местной "Томью" и "Тамбовом".
Вести.Ru 10:09
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Футбол
Онлайн-трансляция матча Кубка России «КАМАЗ» - «Спартак»
Российская газета 02:37
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Футбол
В «Монако» назвали Головина Александром Великим
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» выпустила отчёт о победе над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1 с заголовком в честь полузащитника Александра Головина.
RT на русском 10:38
Шоу-бизнес
26-летняя модель Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии
Алена Шишкова ответила на обвинения пользователей, упрекающих ее в нездоровой худобе.
СоцИнформБюро 03:45
Политика
В Конгрессе объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа
Сообщается, что Трампу может быть объявлен импичмент в связи с его недавним разговором с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Мир новостей 07:50
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Происшествия
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Политика
В партии Меркель призвали начать снимать санкции с России
Немецкий политик, председатель отделения Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг выступил за постепенное снятие санкций с России.
Труд 07:54
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Экономика
Минсельхоз оценил ущерб российских аграриев от ЧС в регионах
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что ущерб аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в регионах страны в 2019 году может составить 11 млрд рублей.
Известия 05:58