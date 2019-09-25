Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

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