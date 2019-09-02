с чего всё началось

Президентская чета негативно отнеслась к тому, что их сын может попасть в объективы камер, и попросила журналистов не снимать его. Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей — дочь Александру и сына Кирилла.

Происшествия Десять учеников пострадали в результате нападения на школу в Китае Как минимум десять детей пострадали в результате нападения неизвестных на школу в провинции Хубэй в центральной части Китая.

Армия и оружие В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.

Происшествия В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Политика В РФ изменились правила призыва в армию С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.

Авто SsangYong обновил рамный внедорожник Rexton Компания SsangYong сообщила о выходе на корейский рынок "посвежевшего" рамного внедорожника Rexton и пикапа Rexton Sports.

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика Мутко доведет до конца выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения Президент встретился с местными жителям, посетил школу и провел совещание, по результатам которого поручил вице-премьеру по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко довести выплаты пострадавшим от наводнения граждан до 100 процентов.

Авто В Госдуме предложили отменить транспортный налог Депутаты Госдумы в скором времени в очередной раз обсудят возможную отмену транспортного налога.

Общество Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».

Происшествия Разрушения от урагана «Дориан» на Багамах показали на видео На кадрах видно, как ураган сорвал крышу дома и разметал все вещи. Также показано, как потоки воды идут по улице, затапливая все вокруг.

Политика Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР Результаты выборов в заксобрания и городские думы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, станут для Кремля главным критерием при обсуждении вариантов возможной парламентской реформы.

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Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.

Экономика Кипр досрочно погасил кредит перед Россией Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.

Армия и оружие Уволен главный военный прокурор Украины Матиос Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».