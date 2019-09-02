Политика
РБКЗеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Президентская чета негативно отнеслась к тому, что их сын может попасть в объективы камер, и попросила журналистов не снимать его. Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей — дочь Александру и сына Кирилла.
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с чего всё началось
Журналистам в Киеве не разрешили снимать прибытие в школу сына-первоклассника президента Украины Владимира Зеленского Кирилла, пишет украинское издание «Вести».Московский Комсомолец05:54
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