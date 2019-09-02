с чего всё началось

Президентская чета негативно отнеслась к тому, что их сын может попасть в объективы камер, и попросила журналистов не снимать его. Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей — дочь Александру и сына Кирилла.

Финансы ЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума с марта 2008 года Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1.

Общество Три штата США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан» Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Северная Каролина - на время урагана в ряде округов закрыты школы и госучреждения.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.

Политика Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.

Шоу-бизнес Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.

Политика Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал американский удар по зоне деэскалации в Идлибе, который США нанесли без уведомления российской и турецкой сторон.

Общество Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».

Политика Вице-президент США пообещал украинцам поддержку По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.

Политика Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.

Армия и оружие Генпрокурор Украины уволил Матиоса с поста главного военного прокурора Согласно документу, приказом Рябошапки Матиос уволен с поста заместителя генпрокурора, главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ и направлен в Министерство обороны для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Футбол «Тамбов» арендует нападающего «Спартака» Мелкадзе Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе на правах аренды перейдет в «Тамбов».

Наука Названа главная причина раннего появления болезней сердца В ходе изучения всех факторов было установлено, что генетика не так сильно повышает риски заполучить сердечный приступ, как неправильный образ жизни, который и был назван главной причиной преждевременных проблем с сердцем.

Происшествия В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.

Экономика «Трансойл» отсудил у Антипинского НПЗ более 3 млрд рублей Арбитражный суд Москвы взыскал с Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 3,185 млрд руб. долга по иску компании «Трансойл» Геннадия Тимченко.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова отправила сына Соломона в первый класс Фанаты стали поздравлять семью Анфисы Чеховой с Днём знаний, желая терпения родителям и "новых полезных навыков и впечатлений" сыну.

Кино Скончался советский режиссер Борис Рычков Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.