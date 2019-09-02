с чего всё началось

Президентская чета негативно отнеслась к тому, что их сын может попасть в объективы камер, и попросила журналистов не снимать его. Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей — дочь Александру и сына Кирилла.

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Авто Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander По предварительной информации, новое поколение Nissan X-Trail будет оснащаться гибридной силовой установкой e-Power, которую три года назад получила модель Note.

Политика Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40% Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.

Шоу-бизнес Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.

Происшествия «ОВД-Инфо»: по уголовному делу 27 июля задержан еще один фигурант В уголовном деле об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля появился новый фигурант, сообщил портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи Аллу Фролову.

Происшествия После убийства ребенка в Башкирии прокуратура проверит работу соцслужб Уголовное дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), напомнили в пресс-службе прокуратуры.

Политика Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.

Интернет Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Происшествия Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.

Политика «Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.

Происшествия В Ярославле столкнулись три автобуса В Ярославле произошло ДТП с участием трёх маршрутных автобусов.

Политика Подруга Джонсона назвала имя щенка, поселившегося на Даунинг-стрит Спасенную собаку британского премьера назвали Дилэном Подруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего сегодня в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном.

Происшествия Полиция Москвы завела административное дело после акции 31 августа Полиция Москвы возбудила административное дело после несанкционированной акции 31 августа, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Авто Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.

Футбол Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.

Происшествия Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества "Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.

Политика Путин рассказал о бессрочном договоре о дружбе между РФ и Монголией Бессрочный договор о дружбе выведет отношения между Россией и Монголией на новый уровень.

Политика Трамп назвал главными врагами США фейковые СМИ Президент США Дональд Трамп убежден, что главными противниками страны являются СМИ, производящие фейковые новости.