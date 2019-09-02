Политика
РБКЗеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Президентская чета негативно отнеслась к тому, что их сын может попасть в объективы камер, и попросила журналистов не снимать его. Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей — дочь Александру и сына Кирилла.
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с чего всё началось
Журналистам в Киеве не разрешили снимать прибытие в школу сына-первоклассника президента Украины Владимира Зеленского Кирилла, пишет украинское издание «Вести».Московский Комсомолец05:54
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Поклонская подтвердила развод с мужем
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
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Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
По предварительной информации, новое поколение Nissan X-Trail будет оснащаться гибридной силовой установкой e-Power, которую три года назад получила модель Note.
Vevby.ru 04:48
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Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
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Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Футбол
Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
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Происшествия
«ОВД-Инфо»: по уголовному делу 27 июля задержан еще один фигурант
В уголовном деле об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля появился новый фигурант, сообщил портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи Аллу Фролову.
Коммерсантъ 10:01
Происшествия
После убийства ребенка в Башкирии прокуратура проверит работу соцслужб
Уголовное дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), напомнили в пресс-службе прокуратуры.
ФедералПресс 10:22
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 08:50
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Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
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Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.
РИА Новости 12:20
Политика
«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
В Ярославле столкнулись три автобуса
В Ярославле произошло ДТП с участием трёх маршрутных автобусов.
RT на русском 11:59
Хоккей
«Автомобилист» одолел «Северсталь» в овертайме
Спорт-Экспресс 12:26
Политика
Подруга Джонсона назвала имя щенка, поселившегося на Даунинг-стрит
Спасенную собаку британского премьера назвали Дилэном Подруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего сегодня в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном.
Аргументы и Факты 13:06
Происшествия
Полиция Москвы завела административное дело после акции 31 августа
Полиция Москвы возбудила административное дело после несанкционированной акции 31 августа, сообщается на сайте столичного главка МВД.
RT на русском 11:34
Политика
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире
Ведомости 07:08
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Авто
Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем
В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
Драйв 10:10
Футбол
Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником
Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
Bookmaker-ratings.ru 04:54
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Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
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Политика
Путин рассказал о бессрочном договоре о дружбе между РФ и Монголией
Бессрочный договор о дружбе выведет отношения между Россией и Монголией на новый уровень.
Вести.Ru 00:56
Политика
Трамп назвал главными врагами США фейковые СМИ
Президент США Дональд Трамп убежден, что главными противниками страны являются СМИ, производящие фейковые новости.
ТАСС 09:13
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В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00