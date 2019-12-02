Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник в польском издании Gazeta Wyborcza.

Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

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