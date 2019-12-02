Политика
ТАССЗеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник в польском издании Gazeta Wyborcza.
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Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Футбол
Месси забил победный гол в матче «Барселоны» против «Атлетико»
Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил капитан каталонцев Лионель Месси.
Политика
Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде
Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Происшествия
Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
Кино
В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Тизер фильма "Не время умирать" был выложен на YouTube. В ролике сообщается, что трейлер выйдет четвертого декабря.
Технологии
Эксперт: монитор смартфона несет смертельную опасность
Профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин рассказал, что многие предметы, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, являются источниками невидимой опасности.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Космос
Огненный шар над австралийской пустыней, возможно, был минимуном
С помощью шести камер, охватывающих сотни километров австралийской пустыни, огненный шар был замечен в подробностях.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Футбол
«Зенит» победил «Спартак», играя с 49-й минуты в меньшинстве
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Происшествия
СК впервые опубликовал видео с подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Авто
Более четверти роскошных автомобилей в РФ исчезло с налогового учета
По данным РБК, число автомобилей стоимостью более 10 млн рублей заметно сократилось в нашей стране. причем только в базах контролирующих органов.
Происшествия
В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
Технологии
Новый стандарт замены SMS оказался опасным для пользователей
По всему миру операторы внедряют новую RCS-технологию замены старых SMS, но подходят к процессу не очень ответственно.
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери
Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Гаджеты
Huawei Nova 6 5G показали на «живых» фото
В преддверии официального запуска смартфона Huawei Nova 6 5G на просторах интернета появились новые изображения флагманской новинки.