Политика

ТАССТАССЗеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник в польском издании Gazeta Wyborcza.
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США могут помочь переговорному процессу по Украине, считает Зеленский

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Московский Комсомолец03:27

Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

ТАСС03:10
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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