Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Зеленский считает, что на Навального было совершено покушение

Напоминаем, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. На данный момент он проходит лечение в Берлине. По заявлениям властей Германии, в России его отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Комсомольская правдавчера в 12:41
Газета.Ru

Зеленский осудил произошедшее с Навальным

Газета.Ruвчера в 11:37
РИА Новости

Зеленский высказался о ситуации вокруг Навального

РИА Новостивчера в 12:12
Ведомости

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Ведомостивчера в 12:34
Московский Комсомолец

Зеленский осудил инцидент с Навальным

Московский Комсомолецвчера в 11:30
Lenta.ru

Зеленский назвал случившееся с Навальным покушением

Lenta.ruвчера в 10:54
RT на русском

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

RT на русскомвчера в 10:41

В Иркутске начато рассмотрение резонансного дела насильника-убийцы

В Иркутском областном суде, по информации областного Следственного комитета РФ, во вторник, 15 сентября, начато рассмотрение уголовного дела об убийстве девушки водителем, подвозившим ее.
Вести.Ruвчера в 05:51
14

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
64

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
659

Первая партия мобильных медицинских комплексов поступила в Приамурье

В Приамурье поступили первые пять передвижных комплексов, представляющие из себя мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые будут передвигаться по небольшим населенным пунктам региона, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Сенсаций.Нетвчера в 08:53

В Чувашии пересчитали прожиточный минимум пенсионера

Чебоксары, 15 сентября 2020, 11:23 — REGNUM В Чувашии величина прожиточного минимума пенсионера в очередной раз скорректирована в сторону увеличения: первоначально его планировалось увеличить на 71 рублей, затем она была пересмотрена и достигла 82 рублей.
REGNUMвчера в 04:23
8

Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
6