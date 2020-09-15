Зеленский считает, что на Навального было совершено покушение
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Напоминаем, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. На данный момент он проходит лечение в Берлине. По заявлениям властей Германии, в России его отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».В источнике
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