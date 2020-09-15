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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Зеленский считает, что на Навального было совершено покушение

Напоминаем, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. На данный момент он проходит лечение в Берлине. По заявлениям властей Германии, в России его отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».В источнике
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Комсомольская правда

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Комсомольская правда12:41
Ведомости

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Ведомости12:34
RT на русском

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

RT на русском10:41
Газета.Ru

Зеленский осудил произошедшее с Навальным

Газета.Ru11:37
Московский Комсомолец

Зеленский осудил инцидент с Навальным

Московский Комсомолец11:30
Lenta.ru

Зеленский назвал случившееся с Навальным покушением

Lenta.ru10:54
РИА Новости

Зеленский высказался о ситуации вокруг Навального

РИА Новости12:12

Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолец04:07
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Спецназовец нашел нестыковки в видео стрельбы Хаттаба из РПГ

После одного из боев с российским спецназом в январе 2000 года полевой командир, руководитель группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), наемник и террорист Хаттаб устроил показательную стрельбу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
Lenta.ru09:57
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Российские ученые обнаружили следы внеземной жизни

Российские ученые покажут снимки окаменелых древних микроорганизмов, которые могли существовать еще до появления Земли – в момент возникновения Солнечной системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований Алексея Розанова.
TV BRICS12:20
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