Политика

ТАССТАССЗеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
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Зеленский назвал невыгодным отсутствие авиасообщения с Россией

Коммерсантъвчера в 19:59

Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией

RT на русскомвчера в 19:48

Зеленский признал невыгодным отсутствие авиасообщения с Россией

РЕН ТВвчера в 16:55

Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с Россией

РБКвчера в 17:29

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

ТАССвчера в 17:01

Зеленский счел странным отсутствие авиасообщения с Россией

Известиявчера в 18:09

Зеленский рассказал, как возобновить авиасообщение с Россией

Московский Комсомолецвчера в 16:39
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Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщили в Следственном комитете.
РИА Новости 01:26
Политика

В МИД Нидерландов объяснили отказ от названия Голландия

В МИД Нидерландов рассказали, почему было принято решение отказаться от другого названия страны - Голландия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Политика

Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК вчера в 22:07
Здоровье

Доктор Мясников назвал вызывающие рак продукты

Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Ugpressa.ru 09 октября в 15:03
Здоровье

Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом

По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
РБК 00:00
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:31
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Холодильники Xiaomi Miija представлены официально: от $140 за базовую модель до $425 за топовую с голосовым управлением

iXBT.com вчера в 23:57
Армия и оружие

Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru вчера в 04:48
Политика

Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса

Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Российская газета вчера в 04:07
Футбол

Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020

В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
Вести.Ru вчера в 16:39
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Происшествия

Экс-президент Киргизии отказался приезжать на заседание в суд

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд, где рассматривается дело, фигурантом которого он является.
ТАСС 01:26
Политика

Пресс-марафон Зеленского продлился более 14 часов

Президент Украины Владимир Зеленский завершил пресс-марафон, который длился более 14 часов.
Ведомости вчера в 18:45
Политика

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости вчера в 16:16
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Происшествия

В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Число жертв ДТП в Калужской области возросло до пяти

Число погибших при столкновении грузовика и микроавтобуса под Калугой выросло до пяти.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru вчера в 11:11
Спорт

Гимнастка Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

Известия вчера в 08:17
Общество

Власти Нью-Йорка лишили богатых людей возможности инкогнито приобрести элитную недвижимость

Эксперты считают, что новые правила отпугнут в том числе и богатых иностранцев, которые не хотели, чтобы об их элитной недвижимости в США стало известно на родине.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Экономика

Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»

Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
BFM.ru вчера в 11:22
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Общество

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Футбол

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM вчера в 07:39
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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