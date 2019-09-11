Новый президент Украины Владимир Зеленский мог вмешаться в скандальную ситуацию с неприкрытым давлением на СМИ еще давно, однако не сделал ничего для защиты свободы слова в стране.

Зеленский сделал хороший подарок на день рождения Порошенко

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